Rok 2023 przyniósł wyjątkowo małą liczbę transakcji fuzji i przejęć w branży spożywczej. Na rynku aktywni byli za to inwestorzy branżowi z polskim kapitałem - to wnioski z debaty "Z dużym można więcej. Kto napędza konsolidacyjną machinę w branży spożywczej i handlowej?" na FRSiH 2023.

FRSiH 2023: Z dużym można więcej. Kto napędza konsolidacyjną machinę w branży spożywczej i handlowej? (relacja) fot. PTWP

Resource Partners: Rok 2023 spokojny na rynku fuzji i przejęć

Małgorzata Bobrowska, współzałożyciel i partner zarządzający w Resource Partners i prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych przyznała, że z punktu widzenia funduszy 2023 rok był raczej spokojny.

- Nie było wielu transakcji tak jak w 2021 roku, kiedy obserwowaliśmy pocovidowy wysyp. Od tego czasu obserwujemy spowolnienie na skutek sytuacji makroekonomicznej, a więc zarówno inflacji, jak i wysokich stóp procentowych - dodała.

Małgorzata Bobrowska przyznała, że fundusze czekają na powrót ożywienia rynkowego.

- Resource Partners specjalizuje się w branży konsumenckiej, a więc rynek spożywczy zawsze mocno analizowaliśmy. Inwestujemy w podmioty raczej mniejsze i średnie. Lubimy inwestować w dynamicznie rosnące spółki działające w określonych niszach, ale z atrakcyjnym, "eksportowalnym" produktem - wskazała.

BGK: Inwestorzy branżowi przejmują dziś chętniej

Maciej Dalecki, dyrektor Biura Branży Produkcyjnej i Medycznej w Banku Gospodarstwa Krajowego wskazał, że spada liczba firm na rynku przetwórstwa rolno-spożywczego, w szczególności małych i średnich.

- Jednocześnie liczba dużych firm rośnie, co oznacza że małe wypadają z rynku albo są przejmowane przez duże. Po drugie, według danych GUS spółek zatrudniających powyżej 250 osób w branżach przetwórstwa jest dość dużo, co stwarza potencjał do tego żeby się połączyły. Po trzecie, jest to kwestia przejmowania spółki przez następców obecnych właścicieli - dodał.

Maciej Dalecki wskazał, że kluczowym czynnikiem w 2024 roku może być wzrost cen energii.

- Wiemy, że w branży spożywczej niektóre podbranże są szczególnie mocno narażone na ich skokowy wzrost, co może doprowadzić, że transakcje się zadzieją, ale mogą być wywołane tym, że niektóre firmy zbankrutują - podsumował.

Polmlek na FRSiH: Naszym atutem w przejęciach jest wysoka rentowność

Prace dochodzenia do fuzji czy przejęcia w Polmleku jest taki sam jak u innych firm. Natomiast samo podjęcie decyzji jest o wiele prostsze. Jesteśmy spółką dwóch prywatnych właścicieli i nie trzeba zjazdów delegatów i głosowań - powiedział Marek Felbur, doradca zarządu ds. operacji finansowych i negocjacji bankowych z firmy Polmlek.

Podkreślił, że sama ocena, czy warto się łączyć jest zawsze procesem długotrwałym, który należy przeprowadzić bardzo dokładnie, aby nie stracić pieniędzy.

- Dla nas przejęcie spółdzielni mleczarskiej, jak zrobiliśmy to w Końskich, jest o wiele trudniejsze, gdyż nie działamy w ramach prawa spółdzielczego - powiedział Marek Felbur.

Podkreślił, że wszystkie transakcje i przejęcia dokonane przez Grupę Polmlek w 2022 roku nie zwiększyły zadłużenia firmy.

Naszym głównym atutem jest wysoka rentowność, dwa razy większa niż naszej konkurencji. Z tego tytułu jesteśmy cennym partnerem. Prowadzimy wiele rozmów nt. Konsolidacji. Co ciekawe, spółdzielnie same zgłaszają się do nas z propozycjami współpracy - dodał Marek Felbur.

KPMG: Przybywa przejęć w wykonaniu polskich firm

Piotr Grauer, Partner Associate, Deal Advisory, Head of Consumer & Retail Sector, KPMG w Polsce wskazał, że od poprzedniego Forum Rynku Spożywczego i Handlu (listopad 2022) na rynku spożywczym wydarzyło się ok. 25 transakcji fuzji i przejęć.

- Z tego jedna trzecia dotyczyła bardzo małych firm, gdzie podmioty przejmowane były warte ok. 20-30 mln zł i mniej. Transakcji istotnych dla rynku było poniżej 20. To bardzo mało, najmniej od wielu lat - dodał.

Grauer wskazuje, że na rynku przejęć wciąż trwa trend sukcesyjny.

- Sprzedający to w ⅔ polscy prywatni właściciele. Trend sukcesyjny wciąż trwa i coraz bardziej dominuje. Nie zmienia tego kilka znaczących transakcji, gdzie sprzedawały fundusze. Były to ruchy odroczone, nie nowe procesy, ale powroty do wcześniejszych rozmów, a więc Graal, Iglotex i Dr Gerard - wskazał.

Ekspert wskazuje, że po stronie inwestorów po połowie transakcji zrealizowali inwestorzy branżowi zagraniczni i krajowi.

- Do tego coś, co dawno się nie zdarzyło, a więc tylko jedna akwizycja wejścia ze strony inwestora finansowego, a więc wejście BNP Paribas na udziały w Wysokiej Grzędzie. Rzeczywista aktywność funduszy była prawie zerowa - dodał.

Piotra Grauera cieszy fakt, że od paru lat przybywa transakcji, w których inwestorami są polscy inwestorzy branżowi

- Ogólnie klimat do przejęć nie był za dobry z uwagi na otoczenie makroekonomiczne, aczkolwiek mimo trudnego roku 2022 po stronie kosztowej czy inflacyjnej oraz niepewności prawie nie było transakcji restrukturyzacyjnych. Widzimy więc, że nadal firmy w branży radzą sobie nawet w trudnych czasach i własnymi siłami przechodzą przez trudności - podsumował.

Mlekpol o przejęciu ŁSM Jogo

Piotr Jankowski, dyrektor Wydziału Handlu w SM Mlekpol zaznaczył, że Mlekpol ma długą tradycję i duże doświadczenie jeśli chodzi o połączenia z innymi podmiotami na rynku.

- Od 1992 roku do dziś mamy na koncie 12 połączeń i ostatnim jest ŁSM Jogo. Decyzja przede wszystkim wynikała z faktu, że ten podmiot doskonale wpisuje się w naszą strategię rozwoju: rozwój organiczny oraz poprzez przyłączanie innych podmiotów na zasadach prawa spółdzielczego - dodał.

Jankowski wskazał, że ŁSM Jogo to podmiot o długiej historii sięgającej lat 30, który posiada silne lokalnie marki: Jogo oraz lody Bambino.

- Nasze doświadczenia wskazują, że potrafimy z sukcesem rozwijać lokalne marki czyniąc z nich ogólnopolskie jak Maślanka Mrągowska czy serki Rolmlecz. Nie bez znaczenia była także lokalizacja - z punktu widzenia możliwości rozwoju sieci dystrybucji bardzo dobra, a po drugie bliskość dużego rynku łódzkiego ponad 700 tys. mieszkańców - dodał.

Jaki plan ma Mlekpol na SM Jogo? Optymalizacja i specjalizacja.

- Spółdzielnie historycznie dostarczały na rynki lokalne, przez co produkcja była rozdrobniona, szeroki asortyment przez nieduże zakłady. W Jogo jesteśmy już po pierwszych działaniach, które mają na celu specjalizację. Robimy to w każdym z zakładów, tutaj będzie to produkcja napojów fermentowanych w opakowaniach typu PET. Tego rodzaju połączenia i to wynika z naszych doświadczeń wiążą się z dużym wyzwaniem, wymagają cierpliwości i zaufania po obu stronach. Cieszymy się, że udało się je sfinalizować, uzyskać zgodę UOKiK i dziś możemy skupić się na rozwoju - podsumował.

Targoszyński: Zmienia się sposób przeprowadzania przejęć

Łukasz Targoszyński, partner w Baker McKenzie Polska przyznał, że z perspektywy prawnika zmienił się sposób przeprowadzania transakcji w ostatnim roku.

- Jakiś czas temu kiedy rynek rósł inwestorom zależało na czasie. Byli często w stanie przymykać oko na pewne ryzyka, wzrost był w stanie je zniwelować, liczyło się tempo zamknięcia transakcji. To się zmieniło. Dziś fokus na porządne sprawdzenie ryzyk jest dużo większy, a bardzo wiele transakcji jest wymuszonych przez kiepską sytuację spółek które się sprzedają - dodał.

W ocenie eksperta na rynku było mniej tzw. twardych restrukturyzacji niż się spodziewano.

- Powoli zaczynamy je widzieć dlatego, że skończył się dopływ gotówki. Bywają spółki, które mają coraz większe problemy i tych twardych restrukturyzacji może być więcej. Jest już trochę więcej miękkich - spółki miały finansowanie i mają kłopoty ze spłacaniem. Spółki przygotowują plan spłaty, jeżeli banki go nie akceptują to w którymś momencie wymuszają sprzedaż spółki. Tego mamy trochę więcej, podobnie jak czegoś, co jest etapem wcześniejszym - czyli spółki widzą, że nie są w stanie konkurować na rynku i proaktywnie zaczynają szukać kogoś, kto mógłby im pomóc i zwracają się do większych graczy, którzy sobie radzą - dodał.

Według Targoszyńskiego na aktywność przejęciową może wpłynąć wprowadzenie długo oczekiwanych fundacji rodzinnych.

- Jest to instrument wzorowany na rozwiązaniach zachodnich, który pozwala przekazać majątek i spółki żeby ochronić ich wartość i pozostawić w rodzinie. Fundacje mają bardzo atrakcyjny model opodatkowania, co może wpływać na zwiększenie aktywności transakcyjnej, bowiem majątek spółki rodzinnej pozostanie pod kontrolą założycieli - dodał.

Marek Zagórski, prezes zarządu, Krajowa Grupa Spożywcza SA przyznał, że wewnętrzna konsolidacja grupy będzie trwała.

- Powołanie KGS było fuzją kilkunastu podmiotów, która wiąże się z koniecznością ujednolicenia procesów i szukania synergii. Wiemy, w jakim kierunku chcemy zmierzać, widzimy konieczność dalszego rozwoju, bo to, co mamy może nie wystarczyć, by zrealizować cele - dodał.

Zagórski wskazał, że KGS inwestycje organiczne i akwizycje w każdym segmencie działalności.