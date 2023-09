Biznes i technologie

Fundacja State of Poland: współzałożyciel Apple Steve Wozniak z wizytą w Warszawie

Autor: PAP

Data: 12-09-2023, 20:29

Współzałożyciel Apple i konstruktor pierwszych komputerów tej marki weźmie udział w trzeciej edycji wydarzenia The Three Seas Generation Freedom Future Leaders Conference - informuje Fundacja State of Poland.