Fundacje Zwolnieni z Teorii oraz Empiria i Wiedza przygotowały bezpłatny zestaw materiałów pt. “Narzędziownik nauczyciela przedmiotu biznes i zarządzanie”, który ma na celu pomoc nauczycielom nowego przedmiotu.

Przedmiot biznes i zarządzanie ma zastąpić sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia) przedmiot podstawy przedsiębiorczości.

Będzie również możliwy do realizacji w liceum ogólnokształcącym i technikum w zakresie rozszerzonym, jako jeden z przedmiotów do wyboru przez uczniów. W konsekwencji absolwenci liceum ogólnokształcącego, począwszy od roku szkolnego 2026/2027, będą mogli również przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (rok później absolwenci 5-letniego technikum).

"Jak deklaruje Ministerstwo Edukacji i Nauki zakres treści kształcenia przedmiotu ma dotyczyć nie tylko zarządzania projektami, ale także ekonomii, finansów osobistych, funkcjonowania rynku pracy, socjologii, psychologii i prawa. W ramach przedmiotu uczniowie będą poznawać podstawowe kategorie, mechanizmy i procesy ekonomiczne oraz czynniki, które na nie wpływają" - czytamy w komunikacie Fundacji Zwolnienia z Teorii.

"To, co najbardziej wybrzmiewa z lektury ramy programowej to praca zespołowa realizowana przy długofalowym projekcie, czego dotychczas w wielu szkołach brakowało. A szkoda, bo potem w życiu dorosłym okazuje się, że ta umiejętność pracy z innymi, tłumaczenia im swoich racji, przekonywania czy negocjowania ma ogromne znaczenie. Z mojej perspektywy wprowadzenie do podstawy programowej prawdziwej pracy projektowej uczniów to przełomowy moment dla polskiego systemu edukacji" - wskazuje cytowany w komunikacie Marcin Bruszewski, ekspert ds. edukacji, wiceprezes Fundacji Zwolnieni z Teorii, która wspiera uczniów w realizacji zespołowych projektów społecznych oraz nauczycieli towarzyszących im na każdym etapie projektu.

Dlatego - jak podano w komunikacie - w odpowiedzi na to wyzwanie fundacje Empiria i Wiedza oraz Zwolnieni z Teorii wraz z partnerami: uczelniami, firmami i instytucją publiczną stworzyły dla nauczycieli nowego przedmiotu narzędziownik. Opracowane materiały zawierają gotowe już szkolenie online dla nauczycieli w formie e-learningu, narzędzie edukacyjne, które służy do monitorowania efektów pracy uczniów i jest wyposażone w materiały na lekcje dla prowadzących, w tym przykłady już zrealizowanych projektów oraz pakiet fizycznych materiałów, które wysyłane będą przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W materiałach tych wiedza z zarządzania projektami uzupełniona jest o doświadczenia nauczycieli od lat wspierających uczniów w realizacji projektów. Oprócz teorii nauczyciele otrzymają też praktyczne wskazówki pomocne w motywowaniu uczniów i radzeniu sobie w wyzwaniami zespołowymi.

"Fundacja Empiria i Wiedza poprzez swoje programy i finansowanie projektów, zapewnia Polakom edukację wysokiej jakości oraz promuje uczenie się przez całe życie. Poprzez odpowiedź na potrzeby edukacyjne, budujemy kapitał społeczny Polski. Programy fundacji wyrównują szanse edukacyjne, przygotowują do egzaminów, podnoszą umiejętności w dziedzinie matematyki, ekonomii i finansów, a także kształtują i rozwijają kompetencje społeczne. Dostarczając tak opracowane materiały do nauczycieli chcemy wyjść naprzeciw potrzebie wspierania rozwoju właśnie tych kompetencji" - powiedziała Zuzanna Piasecka, prezes Fundacji Empiria i Wiedza.

Część materiałów narzędziownika jest dostępnych już, a drukowane materiały będą w sierpniu wysyłane do szkół. W paczkach z pakietami materiałów znajdą się m.in. program nauczania przedmiotu w zakresie podstawowym, zgodny z podstawą ministerstwa, opracowany cały dział zarządzania projektami ze scenariuszami lekcji i grami edukacyjnymi, które angażują uczniów bez użycia komputerów oraz scenariusze lekcji do wszystkich 6 części przedmiotu z zakresu podstawowego. Wszystkie materiały i narzędzia są bezpłatne. Liczba "narzędziowników" jest ograniczona, a o możliwości ich otrzymania decyduje kolejność zgłoszeń. Aby je otrzymać przed początkiem roku szkolnego wystarczy zarejestrować się do na stronie internetowej biz.zwzt.pl.

"Narzędziownik nauczyciela przedmiotu biznes i zarządzanie" jest objęty patronatem honorowym przez Centrum GovTech działające w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Szkołę Główną Handlowa w Warszawie.

Nowy przedmiot biznes i zarządzanie bazuje na założeniach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ale uzupełnia je o wymiar praktyczny. Koncepcja przedmiotu kładzie nacisk na pracę w grupach, rozwijanie kompetencji uczniów z zakresu finansów osobistych oraz analizę case studies. W ramach zakresu podstawowego, który będzie obligatoryjny dla każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej, będą osiągane efekty kształcenia związane głównie z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych (w tym zarządzania sobą i finansami osobistymi) oraz podstawowymi umiejętnościami analizy elementów otoczenia biznesowego pod kątem identyfikacji możliwych szans do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, ale też przygotowaniem do wejścia na rynek pracy.

Efekty kształcenia dla przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie rozszerzonym koncentrują się na opracowaniu planu przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego, a następnie realizowaniu projektu zespołowego i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem, a także rozszerzonej analizy otoczenia społeczno-gospodarczego.

MEiN informuje, że proponowane treści nauczania przedmiotu biznes i zarządzanie obejmują zagadnienia ujęte dotychczas w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, więc nauczyciele mający kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości będą mogli uczyć nowego przedmiotu biznes i zarządzanie. W przypadku przedmiotu biznes i zarządzanie w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania przewidziano realizację tego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym i technikum w klasach I i II (przedmiot podstawy przedsiębiorczości był realizowany w klasach II i III).