Fundamentem silnego państwa jest poczucie bezpieczeństwa

Autor: PAP

Data: 23-07-2022, 13:49

Fundamentem silnego państwa jest poczucie bezpieczeństwa zwykłego obywatela; fundamentem bezpieczeństwa wewnętrznego są funkcjonariusze policji i innych służb - mówił prezydent Andrzej Duda podczas centralnych obchodów Święta Policji.

Fundamentem silnego państwa jest poczucie bezpieczeństwa - mówi Andrzej Duda /fot. KPRP

Znaczenie bezpieczeństwa

W tym roku uroczystość odbyła się w Katowicach dla uczczenia setnej rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Wpisywała się także w obchody stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. W uroczystym apelu na placu przy Spodku poza prezydentem wzięli udział m.in. szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, parlamentarzyści oraz przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz.

Prezydent w swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że sobotnie uroczystości odbywały się w roku stulecia powstania polskiej policji na Górnym Śląsku, której szeregi sformowali ci, którzy wcześniej ten region wywalczyli dla Polski - jak mówił - "krwawiąc się w powstaniach śląskich". Wspomniał policjantów zamordowanych przez NKWD podczas zbrodni katyńskiej, poległych na frontach II wojny światowej i pomordowanych w obozach.

Dla mnie ci wszyscy, którzy stanowią i tworzą polską policję, wykonują zadanie, które zawsze rozumiałem jako jedno z najważniejszych dla trwałości bezpieczeństwa państwa i dla budowania tego, co ja nazywałem państwem silnym. Bo fundamentem państwa silnego jest poczucie bezpieczeństwa zwykłego obywatela - mówił prezydent.

"Państwo jest rzeczywiście wtedy silne, kiedy jest bezpieczne i kiedy jest sprawiedliwe. Fundamentem bezpieczeństwa, tego wewnętrznego, są właśnie funkcjonariusze policji i innych służb" - dodał.

Podziękowanie za służbę

Prezydent Duda złożył wyrazy szacunku, podziękowania i życzenia funkcjonariuszom policji, podkreślając że należą oni do "absolutnej czołówki najbardziej szanowanych formacji służb w Polsce". Jak ocenił, mimo trudnych czasów funkcjonariusze zdają egzamin. "I to już niestety od kilu lat musicie go zdawać" - zaznaczył.

W tym kontekście prezydent podziękował funkcjonariuszom za służbę w czasie pandemii COVID-19, a także za "wyjątkowo ofiarną służbę na granicy, przede wszystkim granicy polsko-białoruskiej" i wsparcie Straży Granicznej. Wskazał na wzmożone akcje patrolowe i kontrole na granicy. "Zatrzymaliście ponad 6 tys. nielegalnych migrantów, już poza granicą, już na terenie Polski, w terenie przygranicznym" - mówił.

Prezydent podziękował także za pomoc imigrantom z Ukrainy, przyjmowanie ukraińskich rodzin policyjnych i wysyłanie pomocy na Ukrainę. W tym kontekście przypomniał, że Święto Policji odbywało się na pl. Henryka Sławika i Jozsefa Antalla, którzy podczas II wojny światowej uratowali tysiące uchodźców w Polski, głównie Żydów.

"Dziękuję za tę ofiarność, dziękuję także, za ciągle utrzymywany stan gotowości podwyższonej w związku z falą uchodźców z Ukrainy, w związku ze wszystkimi potencjalnymi i realnymi zagrożeniami wynikającymi z tego, że tuż za naszą granicą toczy się wojna" - zaznaczył Duda. Na koniec wyraził zadowolenie, że program modernizacji służb mundurowych będzie skutkował poprawą warunków pracy, uzyskaniem nowoczesnego wyposażenia i w związku z tym bezpieczniejszą służbę.

Nie łatwe czasy

Także minister Kamiński podkreślał w swoim wystąpieniu, że funkcjonariuszom przyszło działać w niełatwych czasach - wielkich wyzwań i zagrożeń. "Widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą - ta wielomiesięczna, nieustanna agresja, jaka stamtąd płynie, ta brutalna wojna, jaka jest tuż obok granic naszego kraju - to są wielkie wyzwania" - wskazał.

"Służby państwowe, wszystkie struktury państwa polskiego, zdają egzamin ze skutecznego działania, ale polska policja ten egzamin zdaje znakomicie, wspaniale, z realnymi, niezwykle ważnymi dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli efektami" - ocenił.

Zwracając się bezpośrednio do policjantów mówił, że to właśnie oni razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami Wojska Polskiego - ramię w ramię - obronili integralność wschodniej granicy z Białością. "To wy, od pierwszych godzin wojny w Ukrainie byliście na granicy, zapanowaliście nad sytuacją, uniemożliwiliście chaos, który mógł tam zapanować, gdyby was nie było" - mówił.

Zaznaczył, że funkcjonariusze dali poczucie bezpieczeństwa setkom tysięcy kobiet i dzieci z Ukrainy, uciekającym przed wojną. "To wasza wielka zasługa. To pokazuje, że w sytuacjach kryzysowych polska policja jest fundamentem działań państwa, jest formacją uniwersalną, działającą szybko, sprawnie i skutecznie" - wskazał. Dodał, że jest to wielki sukces funkcjonariuszy, ponieważ "formacja policyjna jest mocnym fundamentem naszego państwa, a w sytuacjach kryzysowych - niezwykle skutecznym".

Kamiński oświadczył, że jest dumny z tego, że może nadzorować "tak fantastyczne formacje, jakie podlegają ministrowi spraw wewnętrznych, a w szczególności polską policję". Także on wyraził zadowolenie z nowej ustawy modernizacyjnej, zgodnie z którą na służby podległe MSWiA w najbliższych czterech latach zostanie przekazanych 10 mld zł, z czego 6,5 mld zł na policję.

Docenienie policji

Również komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w swoim wystąpieniu nawiązał do rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Obraz tego dzielnego kraju, przesiąkniętego zniszczeniem i ludzkim cierpieniem pozostanie ze mną już na zawsze" - zaznaczył. Szef policji podkreślił, że jego formacja nieustannie stoi na straży bezpieczeństwa kraju i obywateli, "niezależnie od tego czy Polska zmaga się z pandemią, szturmem na granicę z Białorusią czy też napływem kilku milionów uciekających przed wojną obywateli Ukrainy".

Ilekroć dojdzie do wypadku drogowego, kradzieży, bójki czy też awantury domowej, jesteśmy wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Podejmujemy miliony interwencji" - powiedział generał. Wspomniał policjantów, którzy stracili życie na służbie, m.in. aspiranta Michała Kędzierskiego, zastrzelonego przed rokiem w Raciborzu. Dziękował funkcjonariuszom i pracownikom policji za ich codzienną pracę w trudnych czasach, profesjonalizm i odpowiedzialność. "Codziennie podziwiam was jak umiejętnie godzicie życie zawodowe z osobistym i doskonale zdaję sobie sprawę, że dzieje się to bardzo często kosztem wielu wyrzeczeń - mówił.

Prezydent Duda wręczył podczas uroczystości akty mianowania na stopnie generalskie oraz odznaczenia państwowe zasłużonym funkcjonariuszom i pracownikom policji, a minister Kamiński wręczył nominowanym generałom pamiątkowe szable oraz odznaczenia resortowe innym funkcjonariuszom i pracownikom. Wśród odznaczonych był komendant Szymczyk, który odebrał z rąk prezydenta Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenie Polski za wybitne zasługi dla umacniania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu.

Podczas apelu absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odebrali nominacje na pierwsze stopnie oficerskie i nagrodzono laureatów konkursu "Policjant, który mi pomógł". Podczas uroczystości odbyła się także ceremonia ślubowania rozpoczynających służbę policjantów z garnizonu śląskiego. Obchody Święta Policji zakończyła defilada pododdziałów uczestniczących w ceremonii.