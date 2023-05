Dr hab. Hanna Kuzińska, ekonomistka z Akademii Leona Koźmińskiego wskazuje, że pomysł wypłacania rekompensat dla rolników zawarty w koncepcji utworzenia Funduszu Ochrony Rolnictwa nie jest tak dziwny jak konstrukcja tegoż Funduszu.

- Przyjęto bowiem, że będzie on gromadził na wyodrębnionym rachunku bankowym środki niepubliczne. Jeśli rzeczywiście będzie to rachunek środków niepublicznych, nie powinien on obciążać budżetu państwa i gromadzić środków o charakterze podatkowym. Nie ma przecież wątpliwości, że przewidziane w projekcie ustawy wpłaty przetwórców produktów rolnych na Fundusz są środkami publicznymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych (art. 5 ustawy) - wskazuje.