Mleko

Fundusz Ochrony Rolnictwa może stać się zgubą polskich mleczarni

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 01-03-2023, 10:03

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje społeczne ws. ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, który zabezpieczać ma wsparcie finansowe skierowane do tych rolników, którzy nie otrzymają pieniędzy np. za sprzedane do podmiotu skupowego mleko. Ponieważ jest to fundusz solidarnościowy, to za nie opłacone mleko płacić będą np. przetwórcy owoców czy mięsa. Ustawa nie dość, że nie pomoże rolnikom, na których ostatecznie przerzucone zostaną koszty, to także doprowadzi do likwidacji wielu przetwórców sektora rolno – spożywczego. Ustawa trafić powinna do kosza, zamiast tego jej pomysłodawcy tworzą bubel prawny, który stanie się w okresie wyborczym narzędziem walki o głosy.

Fundusz Ochrony Rolnictwa może stać się zgubą polskich mleczarni /fot. PAP/Marcin Bielecki