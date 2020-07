Gabriel Ragy nowym Prezesem Zarządu Procter & Gamble w Europie Środkowej

- Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu P&G w Europie Centralnej oraz odpowiedzialność za działalność komercyjną i operacyjną firmy w regionie jest dla mnie zaszczytem, a współpraca z utalentowanym i zaangażowanym zespołem P&G - niezwykłym doświadczeniem. Cieszę się, że wspólnie możemy służyć 120 milionom konsumentów w regionie, oferując im produkty znanych i lubianych marek, takich jak Ariel, Always, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Oral-B czy Pampers, tworzyć naszym partnerom możliwości rozwoju i wspierać społeczności lokalne - powiedział Gabriel Ragy. Europa Środkowa to region o niezwykłym potencjale, a skala naszej 25-letniej obecności i działalności sprawiają, że odgrywa on kluczową rolę dla naszej firmy w Europie i na całym świecie.

Po dołączeniu do P&G w 1998 r. Gabriel Ragy pełnił różne funkcje w obszarze zarządzania sprzedażą i strategii działań rynkowych w lokalnych, regionalnych i globalnych strukturach firmy.

Gabriel Ragy swoją karierę w P&G rozpoczął w USA, obejmując różne stanowiska menedżerskie w strukturze działu sprzedaży firmy. Później odpowiadał także za utworzenie i rozwój oddziałów P&G w Rosji, na Białorusi i w Maroku. Następnie przeniósł się do Genewy, gdzie zajmował kluczowe stanowiska w obszarze planowania i wdrażania strategii rynkowych na region Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. W kolejnych latach pełnił funkcję globalnego dyrektora ds. sprzedaży produktów z segmentu pielęgnacji urody i kosmetyków luksusowych. Następnie awansował na wiceprezesa P&G ds. globalnego rozwoju sprzedaży, realizując plany rozwoju firmy w ponad 70 krajach. Przed powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu P&G w Europie Środkowej pełnił funkcję Wiceprezesa ds. strategii i planowania działań rynkowych w Chinach.

Gabriel Ragy ukończył Lee University w stanie Tennessee oraz studia MBA na Uniwersytecie Drexela w Filadelfii, a także szereg programów rozwoju dla kadry kierowniczej, m.in. przy Akademii Wojskowej West Point i Harvard Business School.

Gabriel Ragy jest żonaty i ma dwie córki.