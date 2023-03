Gospodarka obiegu zamkniętego i związane z nią nowe regulacje, to strategiczne zagadnienie dla rolnictwa i przetwórstwa w każdym kraju Unii Europejskiej – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności.

30 listopada 2022 roku Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Opakowania produktów żywnościowych mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa i jakości.

W Polsce brakuje odpowiedniej liczby instalacji do przetwarzania odpadów.

Inwestycje w gospodarkę obiegu zamkniętego

- Gospodarka obiegu zamkniętego i związane z nią nowe regulacje, to strategiczne zagadnienie dla rolnictwa i przetwórstwa w każdym kraju Unii Europejskiej. Strategie Green Deal, Fit for 55 znajdą swoje konkretne odzwierciedlenia w aktach wykonawczych, co oznacza nowe obowiązki przedsiębiorców, a co za tym idzie nowe koszty - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Zmiany będą dotyczyć całego spektrum funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mówimy tu o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, śladzie węglowym i wodnym, ekoprojektowaniu, gospodarce odpadami opakowaniowymi, znakowaniu produktów żywnościowych oraz raportowaniu ESG - dodaje.

Zauważa, że z niektórymi z nich już możemy się zapoznać. - 30 listopada 2022 roku Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR). Określa on szczegółowe zasady zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym minimalizowania opakowań, zasady ponownego użycia określające obowiązkowy procent opakowań wielokrotnego użytku, zawartości surowców wtórnych w nowych opakowaniach oraz wskaźniki decydujące o uznaniu opakowania za nadające się do recyklingu. Zwróćmy uwagę, że opakowania produktów żywnościowych mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa i jakości - mówi Gantner.

Wdrożenie nowych regulacji

- Część firm już teraz dobrowolnie przygotowuje się do tego wyzwania, zwiększając udział surowców wtórnych w nowych opakowaniach. Szczególnie dobrze widoczne jest to w branży napojowej, w której rośnie udział butelek PET wykorzystujących recyklat wyprodukowany z poprzednio użytych butelek. Również rośnie liczba butelek szklanych wielokrotnego użytku - tłumaczy Andrzej Ganter.

- Wąskim gardłem dla Polski może być luka inwestycyjna dotycząca zarówno efektywności systemów zbiórki jak i recyklingu opakowań. Brakuje odpowiedniej liczby instalacji do przetwarzania odpadów, które gwarantowałyby, że otrzymane surowce wtórne będzie można użyć w materiałach opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Czasu jest coraz mniej, bo pierwsze obowiązki wchodzą już w 2025 roku - podsumowuje.

