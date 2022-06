Gantner o systemie kaucyjnym: Branża napojowa jest zaniepokojona

Autor: Olimpia Wolf

Data: 07-06-2022, 14:05

Jeżeli uwagi branży napojowej nie zostaną uwzględnione, może się okazać, że Polska będzie pierwszym krajem, w którym ustawa o systemie kaucyjnym będzie, tylko systemu nie będzie - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes PFPŻ.

Andrzej Gantner, wiceprezes PFPŻ o systemie kaucyjnym: Branża napojowa jest zaniepokojona, fot. PTWP

W Polsce od wielu miesięcy trwają prace nad stworzeniem systemu kaucyjnego.

Pierwszy projekt ustawy w tej sprawie został opublikowany na początku roku. W ciągu ostatnich miesięcy odbywały się konsultacje rządu z branżą spożywczą i napojową.

2 czerwca Jacek Ozdoba wiceminister klimatu i środowiska przekazał założenia systemu kaucyjnego.

Puszka metalowa jest we wszystkich systemach kaucyjnych w UE

- Ogłoszone przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu najnowsze informacje na temat ustawy o systemie kaucyjnym zawierają kilka ważnych dla efektywności środowiskowej systemu zmian w stosunku do pierwotnego projektu ustawy. Niewątpliwie cieszy spełnienie postulatu producentów napojów o dołączenie puszki metalowej do systemu, co powinno pozwolić na zebranie ponad pół miliarda więcej tych opakowań niż obecnie. Puszka metalowa jest we wszystkich innych systemach kaucyjnych w UE i nie ma żadnego powodu, żeby w ten właśnie sposób nie zwiększyć poziomu zbiórki tych opakowań i czystości terenów publicznych - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Zapowiedziane wdrożenie w system kaucyjny również opakowań szklanych jednorazowego użytku, będzie niewątpliwie problemem przede wszystkim dla polskiego tradycyjnego handlu, który nie ma jak na razie dobrych warunków do odbioru tego typu opakowań, a jest w Polsce bardzo ważnym kanałem dystrybucji napojów, w odróżnieniu do rynków na których w większym niż w Polsce stopniu dominuje handel wielkopowierzchniowy - tłumaczy.

Zdaniem Gantnera wprowadzenie jednego poziomu kaucji wyznaczanej rozporządzeniem ministra, to bardzo dobre rozwiązanie, znacząco zwiększające transparentność sytemu dla konsumentów oraz zapobiegające używania wysokości kaucji jako elementu konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami.

- Dodatkowo pozytywnie należy ocenić potwierdzenie braku wymogu paragonu przy zwrocie opakowania. Niestety brakuje potwierdzenia, że kaucja nie będzie objęta podatkiem VAT. Kaucja nie jest ani usługą, ani produktem, a jedynie zachętą do zwrotu opakowań. Objęcie jej podatkiem VAT spowoduje niepotrzebne problemy z rozliczeniami i większe koszty systemu - podkreśla.

Czy w Polsce powstanie nowoczesny system kaucyjny?

Gantner zaznacza, że zaprezentowane propozycje zmian do projektu ustawy o systemie kaucyjnym w dalszym ciągu nie gwarantują jednak, że w Polsce powstanie nowoczesny system, który z jednej strony zapewni wysoką wydajność zbiórki odpadów opakowaniowych po napojach i będzie wygodny dla konsumentów, a z drugiej strony pozwoli producentom napojów na zamknięcie obiegu opakowań poprzez zagwarantowanie, że zarówno zabrane opakowania, jak i uzyskane z nich surowce wtórne np. recyklat PET, będą faktyczną własnością wprowadzających, a nie każdego podmiotu, który tylko będzie chciał na tym zarobić.

- System powinien gwarantować, że zebrane opakowania posłużą faktycznie jako surowiec do nowych opakowań w Polsce, a nie np. w Niemczech lub innych krajach. Operator systemu powinien być spółką not for profit, kierującą całe zyski na funkcjonowanie systemu i gwarantującą każdemu wprowadzającemu rozliczenie według kosztu netto, czyli opłata wprowadzającego na rzecz systemu pomniejszona o przychody ze sprzedaży zebranego odpadu lub rozliczona uzyskanym surowcem wtórnym - tłumaczy.

- Bez operatora, utworzonego i faktycznie reprezentującego wprowadzających, z jednoznacznie przypisanym prawem własności do zebranych odpadów i surowca wtórnego, nie będzie możliwe w Polsce pełne wdrożenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów - dodaje.

System kaucyjny: zapisy ustawy powinny wspierać wprowadzających

- ROP oznacza, że to wprowadzający, czyli w wypadku systemu kaucyjnego, producenci napojów są całkowicie odpowiedzialni za uzyskanie wyznaczonych poziomów zbiórki i wykorzystanie surowców wtórnych w nowych opakowaniach. To nie punkty skupu, sklepy, gminy, sortownie czy recyklerzy zapłacą kary za brak skuteczności systemu kaucyjnego, tylko producenci napojów. To wprowadzający, a nie wymienione powyżej podmioty będą zobowiązane do posiadania określonego poziomu surowców wtórnych np. recyklatu PET w nowych butelkach i to oni będą tracić rynki i konkurencyjność, jeżeli tych surowców nie będzie - zauważa.

- Zapisy ustawy powinny wspierać wprowadzających w budowaniu efektywnego systemu kaucyjnego, a nie tworzyć niepotrzebny chaos, rozbijając system kaucyjny na szereg mniejszych czy większych podsystemów. System kaucyjny w którym operatorzy będą utworzeni przez podmioty nastawione na maksymalizowanie swojego zysku, a nie na maksymalizowanie efektów środowiskowych w powiązaniu z racjonalnością ekonomiczną, przyniesie tylko niepotrzebne koszty i kary za niezrealizowane poziomy zbiórki i recyklingu opakowań po napojach, a co za tym idzie wzrost cen produktów - dodaje.

System kaucyjny: ilu będzie operatorów?

Wiceprezes PFPŻ zauważa, że nie rozstrzygnięta zostaje również kluczowa dla efektywności systemu i jego kosztów kwestia ilości operatorów oraz warunków, jakie powinni spełnić, np. czy będą to podmioty not for profit, utworzone przez wprowadzających z możliwym udziałem handlu, o co wnioskuje branża napojowa.

- Praktycznie we wszystkich krajach, gdzie funkcjonują systemy kaucyjne, prowadzi je jeden operator. Nie jest on nigdzie uznawany za monopolistę, bo zadaniem operatora jako spółki not for profit, nie jest konkurowanie o rynek z innymi operatorami lub powodowanie konkurowania wprowadzających miedzy sobą w tym obszarze, tylko zapewnienie realizacji społecznie ważnych celów środowiskowych. Jeden operator zapobiegnie naruszeniom zasad konkurencyjności w stosunku do producentów napojów oraz zapobiegnie uzyskaniu nieuczciwych przewag kontraktowych poprzez możliwość dyskryminacji zarówno wprowadzających jak i handlu tradycyjnego przez operatorów utworzonych przez sieci wielkopowierzchniowe - wyjaśnia.

- Jeżeli uwagi branży napojowej nie zostaną w powyższych kluczowych kwestiach uwzględnione, to w skrajnym przypadku - czyli jeżeli system kaucyjny nie zagwarantuje kompensaty opłat wynikających w ustawy SUP i ROP, i rozliczenia według kosztu netto oraz dostępu do surowca wtórnego - może się okazać, że Polska będzie pierwszym krajem, w którym ustawa o systemie kaucyjnym będzie, tylko systemu nie będzie, bo producenci napojów uznają, że system, który im nic nie gwarantuje poza dodatkowymi wysokimi kosztami, nie ma żadnego sensu ani środowiskowego, ani ekonomicznego - podsumowuje Andrzej Gantner.