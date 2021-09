Gantner, PFPŻ na EEC 2021: ustawa o ROP nadaje się do utylizacji

Producenci żywności proponują utylizację ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, bo jest do niczego i nie rozwiązuje problemów ani na poziomie gminy, ani przedsiębiorcy - mówił Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców w trakcie EEC 2021 w Katowicach.

Rozszerzona odpowiedzialność producentów i system depozytowo-kaucyjny – jak zmienią gospodarkę odpadami? Co zamiast plastiku? Unijne dyrektywy mają nas zniechęcić do stosowania plastiku, jaki będzie efekt? Wnioski z przeszłości – czy rewolucja odpadowa z 2013 się nie udała i czy potrzebna nam kolejna? O tym mówili uczestnicy debaty zatytułowanej „W kierunku gospodarki cyrkularnej”.

Stanowisko producentów żywności wobec ROP?

- ROP jest matką wszystkich ustaw związanych z GOZ, a ustawa depozytowa to sposób realizacji, tego co jest zapisane w ROP. Ustawa o ROP i ustawa depozytowa muszą być procedowane w tym samym czasie, bo są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli tak się nie stanie, to producent zapłaci trzy razy za to samo opakowanie. Wszelkie koszty zbiórki i recyklingu obciążają cenę produktu, więc w efekcie też to konsumenci mogą zapłacić bardzo dużo - mówił Andrzej Gantner podczas debaty „W kierunku gospodarki cyrkularnej”.

- Jeśli chodzi o ustawę o ROP to uważamy, że projekt powinien zostać zutylizowany, bo do niczego się nie nadaje i nie rozwiązuje żadnych problemów, ani na poziomie gminy, ani przedsiębiorcy, a to co jest najgorsze, to to, że nie buduje żadnego powiązania pomiędzy opłatami przedsiębiorcy, a efektywnością systemu - dodał.

Wskazał na obawy dotyczące braku zapisów odnośnie mechanizmu kosztu netto, czyli zapisanego w dyrektywie rozwiązania, które umożliwiłoby uwzględnienie w opłatach wprowadzającego dochodów uzyskanych ze sprzedaży zebranego przez system surowca. Wskazał, że dużą wadą ustawy jest też to iż, jeśli nie zostaną osiągnięte poziomy zbiórki, to wprowadzający zapłacą kary. - Poza tym zapłacimy za wszystko i nie może tak być. Nasze koszty nie zostaną pomniejszone o to, co zyskamy ze sprzedaży surowca, a to jest niezgodność ustawy z dyrektywą unijną. Uważam, że ustawa jest tak skonstruowana, że „im gorzej tym drożej”. Tak to nazywam. Dlatego proponujemy utylizację tej ustawy – powiedział Gantner.

Wskazał na kwestię opakowań plastikowych wielokrotnego użytku w sektorze spożywczym. – W systemie depozytowym mówimy o tym, że zbieramy butelki PET i je przetwarzamy. Wg regulacji unijnych od 2025 roku każda nowa butelka PET będzie musiała zawierać 25 proc. tzw. recyklatu, a w 2030 roku – 30 proc. Ustawa depozytowa czy też inaczej mówiąc kaucyjna ma doprowadzić do tego, że butelki będą obłożone kaucją, którą konsument zapłaci, a gdy odda butelkę, to odzyska kaucję. Problem polega też na tym, że plastik to delikatny materiał i mało który konsument chce pić wodę z takiej szarej, zarysowanej butelki – mówił.

Główne priorytety nowego systemu ROP?

Zdaniem Gantnera najważniejsze jest, żeby zarówno gminy, jak i recyklerzy oraz wprowadzający mogli ze sobą rozmawiać.

- Proponujemy powrót do producenckiego systemu ROP, że producenci biorą na siebie odpowiedzialność i sfinansowanie zbiórki, a nie żeby to było w kwestii gmin czy innych, bo nie wszystkie gminy mają ochotę się tym zajmować. Model powinien być powiązany z efektywnością środowiskową i racjonalnością ekonomiczną – mówił Andrzej Gantner.

- System depozytowy, czyli kaucyjny musi być powszechny, ogólnopolski, obowiązkowy dla wszystkich, a nie dla każdego producenta osobno. Druga rzecz jest związana z polskim handlem i zróżnicowaniem dla sklepów o powierzchni poniżej 100 m.kw., których jest ok. 70 proc. oraz tych powyżej 100 m.kw. Powinno być tak, że całość odpowiedzialności za zbiórkę w każdym formacie sklepu bierze na siebie jeden operator systemu i to on ma sprawić, że wszystkie sklepy mają być w systemie. System depozytowy nie powinien dyskryminować żadnych sklepów małych czy dużych, ani też wprowadzających - dodał.

Podkreślił też, że wprowadzenie systemu to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch, bo wymaga dużych inwestycji.

- System depozytowy na pewno musi zbierać butelki PET i nie powinien niszczyć systemów, które już istnieją np. szklanych butelek zwrotnych po piwie. Nie powinno też być paragonów. System nie uwzględnia puszek, a my uważamy, że powinien (...) Jest jeszcze inna sprawa, w projekcie nie ma mechanizmów zachęcających do ekomodulacji, a opakowania do żywności muszą zapewnić bezpieczeństwo żywności – dodał.

- To jest potężna operacja i system teoretycznie powinien zebrać w ciągu roku około 11 mld opakowań. Czasu mamy bardzo mało i uważam, że najpóźniej tę ustawę powinniśmy mieć nie 1 stycznia 2023 roku, a 1 lipca 2022 r. – podkreślił Andrzej Gantner.

Co to jest GOZ?

Rafał Benecki z ING wskazał podczas prezentacji rozpoczynającej debatę o GOZ, że trzeba wydłużyć cykl życia produktów, bo części surowców na świecie nam nie starczy, stąd pojawiła się gospodarka obiegu zamkniętego, czyli GOZ i plany wydłużania życia produktów. - Modeli GOZ i zamknięcie tego obiegu jest możliwe na każdym etapie życia produktu. GOZ nie jest modą i nie jest też prawdą, że się nie opłaca. GOZ stał się elementem Zielonego Ładu i pojawiają się kolejne regulacje unijne dotyczące przyspieszenia GOZ. Wg regulacji unijnych np. do 2025 roku 55 proc. opakowań ma być recyklingowane – mówił Rafał Benecki.

Debata odbyła się w trakcie trwającego w dniach 20-22 września Katowicach European Economic Congress (Europejskiego Kongresu Gospodarczego) 2021.