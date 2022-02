Gantner: w systemie kaucyjnym brakuje metalowej puszki

31 stycznia opublikowano Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, dotyczący systemu kaucyjnego. - System w tym wydaniu nie tylko nie zachęci do zwrotu opakowań, ale wręcz może zniechęcać - uważa Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 01-02-2022, 08:40

Andrzej Gantner o projekcie ustawy dot. systemu kaucyjnego. Fot. PTWP

Opublikowano projekt ustawy o systemie kaucyjnym

W projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów. Projekt ustawy określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań.

W projekcie ustawy zaproponowano także objęcie systemem kaucyjnym opakowań szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, ponieważ już obecnie funkcjonują takie systemy tworzone głównie przez browary. Nie są to jednak systemy uregulowane przepisami prawa oraz nie podlegają ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. Dlatego będą one wymagały dostosowania się do podstawowych warunków dotyczących systemu kaucyjnego określonych przepisami projektowanej ustawy. Z kolei opakowania szklane jednorazowego użytku są zbierane w ramach systemów gminnych, dlatego nie zostaną one objęte systemem kaucyjnym.

Andrzej Gantner: projekt trudno nazwać dobrym

- MKiŚ opublikowało długo oczekiwany projekt ustawy dotyczącej sytemu depozytowo-kaucyjnego. Niestety projekt trudno nazwać dobrym. Wielu operatorów, różne wysokości kaucji na takie same opakowania. Kompletny chaos dla konsumentów i potencjalnie negatywny wpływ na konkurencyjność wprowadzających i handlu tradycyjnego, to tylko niektóre wady tego projektu. System w tym wydaniu nie tylko nie zachęci do zwrotu opakowań, ale wręcz może zniechęcać - uważa Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Przykładowo sklep sprzeda produkt i pobierze kaucję, ale w przypadku jeżeli sklep będzie miał podpisaną umowę z operatorem, który nie ma podpisanej umowy z danym wprowadzającym, to konsument nie będzie mógł oddać tego opakowania w tym sklepie. To raczej mało zachęcające. Jeżeli natomiast sklepy musiałyby podpisać umowy z każdym operatorem obecnym na rynku, będzie to oznaczało współistnienie wielu różnych systemów w tym samym sklepie, co oznacza duże problemy logistyczne i rozliczeniowe - tłumaczy.

- Dodatkowo brak w systemie puszki metalowej, która stanowi 30% opakowań po napojach. Duże problemy sanitarne dla sklepów w przypadku konieczności odbioru opakowań po mleku i jogurtach.

Mamy 30 dni na uwagi do tego projektu. Trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby wzorem wielu krajów w UE, system kaucyjny w Polsce był użyteczny dla konsumentów, efektywny środowiskowo i racjonalny ekonomicznie. To są oczywiście wstępne refleksje, ponieważ branża spożywcza dopiero analizuje ten projekt. Będziemy prosić ministra o spotkanie wyjaśniające, co oznacza część zapisów - podsumowuje Andrzej Gantner.