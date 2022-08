Gaz na europejskim rynku drożeje o ponad 16 proc.

22-08-2022, 13:14

W poniedziałek w południe w holenderskim hubie TTF ceny gazu rosną o ponad 16 proc. i przekraczają 280 euro za MWh. W piątek Gazprom ogłosił, że 31 sierpnia zamknie na trzy dni gazociąg Nord Stream 1. W ciągu tygodnia ceny na TTF wzrosły o blisko 30 proc.

Gaz na europejskim rynku drożeje o ponad 16 proc. /fot. Unsplash

Nord Stream 1 wstrzymuje przesył

Rosyjski koncern poinformował, że Nord Stream 1 w dniach 31 sierpnia-2 września zostanie zamknięty z powodu prac serwisowych przy ostatniej działającej turbinie w tłoczni Portowa. Po ponownym uruchomieniu przesył ma powrócić do poziomu 33 mln m sześc. dziennie - zapowiedział Gazprom.

Wzrost ceny gazu

Na TTF kontrakty z dostawą we wrześniu podrożały w poniedziałek o prawie 17 proc., do 285,5 euro za MWh. Dostawy w kolejnych miesiącach 2022 r. podrożały w granicach 17 proc., zbliżając się do 300 euro za MWh. Kontrakty z dostawami w październiku wyceniane są na prawie 190 euro za MWh, listopadowe i grudniowe przekraczają 292 euro za MWh. Za gaz z dostawą w pierwszych miesiącach 2023 r. trzeba na TTF płacić w granicach 280-290 euro za MWh.

W ciągu ostatniego tygodnia gaz na TTF zdrożał średnio o prawie 30 proc.