Biznes i technologie

Gaz na europejskim rynku drożeje w granicach 2 proc.

Autor: PAP

Data: 13-11-2023, 17:20

Gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na grudzień w poniedziałek ok. godz. 17.00 drożał o 2 proc. do 47,6 euro za MWh, a w kontraktach styczniowych o 1,8 proc. do 49 euro za MWh.

fot.: romankrykh/Adobe Stock/PTWP