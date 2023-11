Biznes i technologie

Gaz na europejskim rynku w czwartek po południu drożał o ponad 5 proc.

Autor: PAP

Data: 09-11-2023, 17:12

Gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na grudzień w czwartek ok. godz. 17.00 podrożał o 5,8 proc. do 48,5 euro za MWh, a w kontraktach styczniowych o 5,4 proc. do niemal 50 euro za MWh.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP