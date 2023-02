Ceny gazu w holenderskim hubie TTF w piątek spadły o 5-5,5 proc. Wyceny kontraktów na najbliższe miesiące są poniżej 50 euro za MWh.

Gaz na europejskim rynku w piątek staniał poniżej 50 euro za MWh /fot. Unsplash

Zauważalny spadek cen gazu

Kontrakty na marzec potaniały o ponad 5,5 proc. do 49 euro za MWh. To poziom cen z początku grudnia 2021 r. Kontrakty kwietniowe po spadku o 5 proc. są wyceniane poniżej 50 euro za MWh, jest to poziom sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. Gaz z dostawami w kolejnych miesiącach potaniał o niemal 5 proc., a ceny są w przedziale 50-51 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.