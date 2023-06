Biznes i technologie

Gaz na europejskim rynku we wtorek po południu drożał

Autor: PAP

Data: 20-06-2023, 17:59

Gaz w holenderskim hubie TTF we wtorek poniedziałek ok. godz. 17.50 w kontraktach na lipiec drożał o ponad 8 proc. do 37,9 euro za MWh. O blisko 8 proc. drożał też gaz z dostawą w sierpniu.