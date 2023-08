Biznes i technologie

Gaz na europejskim rynku we wtorek tanieje w granicach 3,5 proc.

Autor: PAP

Data: 01-08-2023, 17:05

Gaz w holenderskim hubie TTF we wtorek tanieje w granicach 3,5 proc. Kontrakty wrześniowe potaniały o 3,3 proc. do 27,4 euro za MWh, a październikowe staniały o 1,7 proc., do 32,6 euro za MWh.