Gaz w holenderskim hubie TTF staniał

Autor: PAP

Data: 12-07-2023, 17:35

Cena gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF z dostawą w sierpniu spadła w środę ok. godz. 17.30 o 7,71 proc., do 26,82 euro za MWh. W dół poszły też notowania gazu ziemnego w kontraktach wrześniowych - o 8,06 proc., do 28,40 euro za MWh oraz październikowych - o 5,87 zł do 33,02 euro za MWh.