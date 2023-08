Biznes i technologie

Gaz w hubie TTF potaniał w czwartek rano

Autor: PAP

Data: 10-08-2023, 09:17

W czwartek ok. godz. 9 rano w holenderskim hubie TTF gaz taniał. Cena gazu w kontrakcie z dostawą we wrześniu spadała względem otwarcia o blisko 3,94 proc., do ok. 38,26 euro za MWh. Kontrakty październikowe zniżkowały o 3,1 proc., do ok. 41,66 euro za MWh.