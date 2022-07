Gaz ziemny kolejny raz drożeje w Europie

Autor: PAP

Data: 05-07-2022, 09:54

Gaz ziemny kolejny raz drożeje w Europie. / fot. PAP/Lech Muszyński

Gaz ziemny we wtorek rano w holenderskim hubie TTF w kontraktach sierpniowych drożeje o 3,5 proc., do 168,7 euro za MW. Rosną również notowania gazu w kontraktach wrześniowych - o 3,3 proc., do 169,5 euro za MW.

W poniedziałek na zamknięciu za gaz w kontraktach sierpniowych płacono 162,9 euro za MW, a w kontraktach wrześniowych - 164,1 za MW.