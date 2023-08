Biznes i technologie

Gaz ziemny na europejskim rynku staniał do 29,86 euro za MWh

Autor: PAP

Data: 08-08-2023, 09:32

Gaz ziemny we wtorek ok. godz. 9.30 w holenderskim hubie TTF w kontraktach na wrzesień staniał o 2,04 proc. do 29,86 euro za MWh, a w kontraktach październikowych jego cena spadła o 1,34 proc. do 34,02 euro za MWh.