Biznes i technologie

Gaz ziemny w Europie w kontraktach czerwcowych staniał do 38,60 euro za MWh

Autor: PAP

Data: 02-05-2023, 09:45

We wtorek po godz. 9 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na czerwiec staniał o 0,59 proc., do 38,60 euro za MWh. Cena gazu w kontraktach na lipiec spadała o 0,68 proc., do 39,06 euro za MWh.

Gaz ziemny w Europie w kontraktach czerwcowych staniał /fot. Unsplash