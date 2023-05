Biznes i technologie

Gaz ziemny w hubie TTF drożał

Autor: PAP

Data: 17-05-2023, 17:17

W środę ok. godz. 17.10 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na czerwiec drożał o 0,4 proc., do 31,9 euro za MWh. Z kolei wycena lipcowych kontraktów była na podobnym poziomie co rano. Gaz z dostawą w lipcu kosztował 32,24 euro za MWh.