Gaz ziemny w hubie TTF podrożał do 33 euro za MWh

Autor: PAP

Data: 25-07-2023, 18:24

We wtorek po godz. 18.15 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach sierpniowych podrożał o 7,99 proc., do 33 euro za MWh. Jego cena wzrosła również w kontraktach wrześniowych o 8,04 proc., do 34,23 euro za MWh.