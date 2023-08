Biznes i technologie

Gaz ziemny w hubie TTF podrożał o ponad 6 proc. w kontraktach wrześniowych

Autor: PAP

Data: 22-08-2023, 17:53

We wtorek ok. godz. 17.45 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na wrzesień drożał o 6,89 proc., do 43,59 euro za MWh, a w kontraktach na październik zdrożał o 4,73 proc., do 47,96 euro za MWh.