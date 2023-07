Biznes i technologie

Gaz ziemny w hubie TTF staniał o ponad 11 proc.

Autor: PAP

Data: 26-07-2023, 18:11

W środę ok. godz. 18.05 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na sierpień staniał o 11,63 proc., do 28,85 euro za MWh, a w kontraktach na wrzesień o 10,93 proc., do 30,06 euro za MWh.