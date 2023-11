Biznes i technologie

Gaz ziemny w hubie TTF w czwartek wieczorem zdrożał o ponad 2 proc.

Autor: PAP

Data: 02-11-2023, 17:31

Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na grudzień ok. godz. 17.25 zdrożał o 2,08 proc. do 48,75 euro za MWh, a w kontraktach styczniowych o 1,64 proc. do 50,54 euro za MWh.

fot.: romankrykh/Adobe Stock/PTWP