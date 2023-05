Gaz ziemny w piątek około godz. 17.30 w holenderskim hubie TTF w kontraktach na czerwiec staniał o 7,12 proc., do 32,5 euro za MWh. Spadły również notowania gazu w kontraktach na lipiec o 6,88 proc., do 32,95 euro za MWh.

Gaz ziemny w hubie TTF w kontraktach czerwcowych staniał do 32,5 euro za MWh /fot. Unsplash

Gaz tańszy niż przed wojną na Ukrainie

Gaz ziemny w piątek ok. godz. 9.30 w holenderskim hubie TTF staniał w kontraktach czerwcowych o 1,38 proc., do 34,51 euro za MWh. Spadły również notowania gazu w kontraktach na lipiec - o 1,59 proc., do 34,83 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TUF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.