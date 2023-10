Biznes i technologie

Gaz ziemny w kontraktach listopadowych zdrożał do 46,16 euro za MWh

Autor: PAP

Data: 10-10-2023, 09:32

Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach z dostawą w listopadzie zdrożał we wtorek ok. godz. 9.20 o 5,02 proc., do 46,16 euro za MWh.