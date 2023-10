Biznes i technologie

Gaz ziemny w kontraktach listopadowych zdrożał do 49,68 euro za MWh

Autor: PAP

Data: 10-10-2023, 17:33

Gaz ziemny we wtorek po godz. 17.20 w holenderskim hubie TTF w kontraktach na listopad podrożał o 13,03 proc. do 49,68 euro za MWh. Notowania gazu wzrosły także w kontraktach na grudzień - o 10,07 proc. do 52,33 euro za MWh.