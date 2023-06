Biznes i technologie

Gaz ziemny w kontraktach na lipiec zdrożał do 29,59 euro za MWh

Autor: PAP

Data: 06-06-2023, 09:00

Gaz ziemny we wtorek około godz. 9 w holenderskim hubie TTF w kontraktach na lipiec zdrożał o 3,92 proc., do 29,59 euro za MWh; rośnie też jego cena w kontraktach na sierpień o 3,71 proc., do 30,6 euro za MWh.