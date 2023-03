W poniedziałek po godz. 17 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na kwiecień taniał o ponad 1,54 proc., do 52,04 euro za MWh. Spadała też jego cena w kontraktach na maj o ponad 1,26 proc. do 52,25 euro za MWh.

Gaz ziemny w poniedziałek po południu taniał do 52,04 euro za MWh /fot. PAP

Spadek cen gazu

W poniedziałek ok. godz. 9.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na kwiecień staniał o 7,87 proc., do ok. 48,7 euro za MWh, a w majowych o 8,11 proc., do 48,63 euro za MWh. Gaz w kontraktach czerwcowych zniżkował o 7,83 proc., do 48,89 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.