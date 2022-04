Gaz ziemny we wtorek po południ rośnie o 13,1 proc.

Autor: PAP

Data: 26-04-2022, 18:47

Gaz ziemny we wtorek po południ rośnie o 13,1 proc. /fot. Shutterstock

Duży wzrost cen gazu

We wtorek po południu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach majowych rośnie o 13,1 proc. do 105,0 euro z MWh. Rosną też notowania gazu w kontraktach czerwcowych o 11,8 proc. do 104,0 euro z MWh, oraz w kontraktach lipcowych o 10,8 proc. do prawie 103 euro na MWh.