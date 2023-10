Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) wspiera budowę hali produkcyjno-magazynowej do produkcji wież wiatrowych. Fabryka powstaje na wyspie Ostrów w Gdańsku. Będzie w stanie produkować 150 wież rocznie - poinformowało we wtorek biuro prasowe PSSE.

"Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał decyzję o wsparciu dla spółki Baltic Towers. Polska Strefa Inwestycji wesprze budowę hali produkcyjno-magazynowej do produkcji morskich wież wiatrowych. Wartość nowej inwestycji szacowana jest na około 200 mln euro" - podano w komunikacie.

Spółka Baltic Towers, która należy do Agencji Rozwoju Przemysłu, we współpracy z hiszpańską firmą GRI Renewable Industries, S.L. wybuduje nowoczesny zakład do produkcji wież wiatrowych offshore dla turbin wiatrowych o mocy powyżej 15 MW.

W komunikacie podano, że fabryka będzie w stanie produkować 150 wież rocznie. "To inwestycja o kluczowym znaczeniu dla budowy potencjału polskiej branży offshore. Dzięki nowo wybudowanej fabryce powstanie ponad 500 nowych, wysoko wykfalifikowanych miejsc pracy. To inwestycja, która wpiszę się na lata w krajobraz gospodarczy Trójmiasta, przywracając funkcje przemysłowe w obszarze południowego krańca wyspy Ostrów" - przekazano.

Prezes PSSE Przemysław Sztandera, cytowany w komunikacie podkreślił, że budowa morskich farm wiatrowych to skomplikowany proces. "Potrzebujemy do niego zakładów wybudowanych zgodnie z zasadami czwartej rewolucji przemysłowej i właśnie tak ambitną inwestycję realizuje firma Baltic Towers" - ocenił.

Dodał, że nowa fabryka to również nowe, wysokojakościowe miejsca pracy. "Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego przedsięwzięcia, które jest niezwykle ważne nie tylko dla rozwoju regionu, ale także dla bezpieczeństwa energetycznego całego kraju" - stwierdził.

Budowa fabryki uroczyście rozpoczęła się pod koniec sierpnia br.