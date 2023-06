Biznes i technologie

Gdańsk: Naukowczyni z PG bada celulozę pod kątem użycia jej do produkcji wegańskich kiełbas i wędlin

Autor: PAP

Data: 27-06-2023, 16:43

Naukowczyni z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej bada celulozę pod kątem użycia jej do produkcji wegańskich kiełbas i wędlin. Dzięki swoim właściwościom celuloza bakteryjna jest bardzo dobrą bazą do produkcji różnych wyrobów - podało we wtorek biuro prasowe PG.