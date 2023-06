Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zostało sygnatariuszem Karty Misji UE "Odbudowa oceanów i wód" do 2030 r. Dokument w imieniu NCBR podpisała dyrektor działu krajowego punktu kontaktowego Magdalena Bem-Andrzejewska i Marcin Sadowski z dyrekcji generalnej ds. gospodarki morskiej KE.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku w czwartek w trakcie Blue Economy Baltic Forum - dwudniowej imprezy, której celem jest wzmocnienie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.

Misja UE "Odbudowa oceanów i wód" wyznaczona na 2030 r. ma na celu ochronę i przywrócenie stanu oceanów i wód poprzez badania naukowe i innowacje, zaangażowanie obywateli i "niebieskie" inwestycje.

"Misja wspiera zaangażowanie i współpracę regionalną poprzez lokalne +latarnie morskie+ w głównych dorzeczach mórz i rzek: Atlantyku i Arktyki, Morzu Śródziemnym, Bałtyku i Morzu Północnym oraz Dunaju i Morzu Czarnym. +Latarnie morskie+ misji to miejsca pilotowania, demonstracji, rozwijania i wdrażania działań misji na morzach i dorzeczach UE" - informuje w przesłanym PAP komunikacie Agnieszka Ślifirska z dział komunikacji i marketingu strategicznego NCBR.

Karta Misji, której podpisanie nastąpiło w trakcie Blue Economy Baltic Forum wzywa do połączenia wysiłków na rzecz osiągnięcia trzech celów Misji "Odbudowa oceanów i wód" do 2030 r.: ochrony i odbudowy ekosystemów morskich i słodkowodnych oraz różnorodności biologicznej zgodnie z unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej na okres 2030; zapobiegania zanieczyszczeniu oceanów, mórz i wód oraz eliminowanie ich zgodnie z planem działania UE "Zero zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby" oraz sprawienie, by zrównoważona niebieska gospodarka była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla i miała charakter obiegu zamkniętego.

KE zachęca kraje członkowskie, regiony i szerokie grono zainteresowanych stron do poparcia Karty Misji i zobowiązania się do działań, które przyczynią się do pomyślnej realizacji misji i jej "latarni morskich".

Dodatkowo KE wspiera również budowę cyfrowego systemu wiedzy o oceanach i wodach oraz mobilizację i zaangażowanie społeczne. KE chce ustanowić proste, integracyjne i inspirujące ramy w celu zacieśnienia współpracy, dostosowania intencji do innych partnerów, mobilizacji zasobów i opracowania działań w celu osiągnięcia celów misji. Karta Misji jest niewiążąca i otwarta dla wszystkich zainteresowanych stron publicznych lub prywatnych.

Organizatorami Blue Economy Baltic Forum są: Krajowy Punkt Kontaktowy do programu Horyzont Europa działający w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Biuro NCBR w Brukseli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Do współpracy zaproszono też krajowe punkty kontaktowe innych funduszy zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, które razem z KPK HE przedstawią możliwości finansowania projektów. "Dzięki harmonijnej współpracy z Branżowym Punktem Kontaktowym +Czysta i Inteligentna Mobilność+, Forum zostało wzbogacone o wydarzenie matchmakingowe w obszarze transportu wodnego" - informuje w przesłanym PAP komunikacie Agnieszka Ślifirska z dział komunikacji i marketingu strategicznego NCBR.