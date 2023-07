We wtorek na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku odbyła się uroczystość położenia stępki pod czwarty z serii nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 typu Kormoran II - podała w komunikacie 8. Flotylla Obrony Wybrzeża. ORP Jaskółka po wybudowaniu trafi do świnoujskiego 12 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

We wtorek w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku odbyła się ceremonia położenia stępki pod budowę niszczyciela min dla polskiej Marynarki Wojennej.

Położenie stępki oznacza zakończenie etapu prefabrykacji wstępnej kadłuba, od którego rozpoczyna się montaż poszczególnych elementów jednostki pływającej w całość. Poprzedziło je palenie blach, które odbyło się pod koniec marca, i które było symbolicznym początkiem budowy czwartego niszczyciela min projektu 258 typu Kormoran II.

Jak podała w komunikacie 8. Flotylla Obrony Wybrzeża, przyszły ORP Jaskółka o nr burtowym 604 będzie pierwszym z trzech przeznaczonych dla świnoujskiego 12 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Wyjaśniono, że zgodnie z przeznaczeniem niszczyciele min typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

W komunikacie przypomniano, że w czerwcu ub.r. w trakcie obchodów Święta Marynarki Wojennej, w świnoujskim Porcie Wojennym, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę 3 kolejnych niszczycieli min projektu 258, które zasilą 12 Dywizjon Trałowców w Świnoujściu, wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Podano, że stronami umowy są Skarb Państwa - Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. wraz z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A.

Wartość umowy to ok. 2,5 mld zł brutto, a okręty, które trafią do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, zostaną dostarczone w latach 2026-2027.

Razem z prototypowym okrętem serii ORP Kormoran oraz seryjnymi jednostkami ORP Albatros i ORP Mewa, służącymi już w gdyńskim 13 Dywizjonie Trałowców, kolejne okręty będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Łącznie 6 okrętów projektu 258 typu KORMORAN II wejdzie w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.