Poseł PiS Kacper Płażyński interweniował w gdańskiej spółdzielni mieszkaniowej ws. niepełnosprawnych lokatorów, którzy z powodu braku windy przez kilka miesięcy nie opuszczają swoich mieszkań.

Poseł PiS Kacper Płażyński zwołał w piątek konferencję ws. programu PiS "Przyjazne Osiedle" po jego interwencji w Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Gdańsku Żabiance.

Płażyński stwierdził, że dzień wcześniej odwiedził jedno z mieszkań przy ul. Gospody, bo 18 sierpnia br. otrzymał pismo podpisane przez około 20 niepełnosprawnych osób.

"Są mieszkańcami czterech bloków, które mają cztery piętra, ale nie mają windy i te osoby często przez wiele miesięcy nie mogą ze swoich mieszkań wychodzić, bo nie ma windy. Zrobiłem rozeznanie, sprawdziłem, jak to wygląda w innych częściach Gdańska. Żabianka nie jest jakimś wyjątkiem. Podobnie jest w spółdzielni +Chełm+" - mówił Płażyński i dodał, że są na to środki z PFRON, który do 30 proc. kosztów windy finansuje, ale dla prezesów spółdzielni to za mało.

Płażyński podkreślił, że podczas spotkania w jednej ze spółdzielni w ogóle nie było chęci rozmowy na ten temat. "To jest odwracanie wzroku od ludzkiej tragedii" - mówił poseł PiS.

Płażyński stwierdził, że przed kilkoma dniami PiS zaproponowało konkret programowy program tzw. "Przyjazne osiedle". "Ten program ma być czymś na kształt +Polskiego ładu+, ale dla spółdzielni mieszkaniowych" - powiedział poseł PiS i dodał, że tam gdzie są takie problemy, dramaty ludzkie, będzie dużo szersza pomoc finansowa, żeby np. takie windy zbudować.

Radny PiS z Gdańska Przemysław Majewski dodał, że zdaje sobie sprawę, iż spółdzielnie mieszkaniowe działają w różny sposób, ale jako PiS chce pomóc mieszkańcom, którzy np. nie mogą wyjść z mieszkania.