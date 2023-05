Trwa poszerzanie plaży w Gdańsku Brzeźnie. Prace obejmują prawie półtorakilometrowy odcinek od Nowego Portu w kierunku molo. Wykorzystany zostanie do tego piasek z hałdy, która jesienią ubiegłego roku została usypana na plaży na wysokości Parku Brzeźnieńskiego.

"Prace rozpoczęły się na początku tygodnia, powinny zostać zakończone przed Bożym Ciałem" - podała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.

Wyjaśniła, że roboty polegają na zagospodarowaniu depozytu, odłożonego na plaży w Gdańsku na wysokości Parku Brzeźnieńskiego jesienią zeszłego roku. "Piasek pochodzi z wówczas prowadzonych prac czerpalnych w ramach projektu modernizacji układu falochronów w Porcie Północnym (obrotnica i tor podejściowy wewnętrzny)". Dodała, że odłożenie w czasie wykorzystania tego materiału wynikało z uwarunkowań środowiskowych. "W pewnych okresach nie można prowadzić prac polegających na zasilaniu plaż" - stwierdziła Kierzkowska.

Podkreśliła, że sztuczne zasilanie plaży, a co się z tym wiąże wzmocnienie brzegu morskiego przed abrazją, zostanie zrealizowane przy użyciu wozideł, które będą transportować materiał od wejścia nr 36 w kierunku molo, na odcinku nieco ponad 1,5 km. "Do zagospodarowania mamy ponad 20 tys. m3, co w stosunku do wcześniej prowadzonych refulacji można uznać za ilość stosunkowo niedużą" - oznajmiła.

Refulację wykonuje się w celu powiększenia plaży dzięki czemu zwiększa się ochronę brzegu. Szeroka i właściwie wyprofilowana plaża częściowo wygasza energię fal, uderzających o brzeg, co przyczynia się do ochrony zabudowań czy infrastruktury, zwiększa się również walory turystyczne plaży.

W ubiegłym roku Urząd Morski w Gdyni przeprowadził refulację plaż w Gdańsku Brzeźnie i na półwyspie Westerplatte. Poszerzone zostały także plaże w Kuźnicy, Jastrzębiej Górze i Ostrowie. Piasek użyty do refulacji tych plaż pochodził z budowy toru podejściowego wewnętrznego i obrotnicy w Porcie Północnym. Do poszerzenie plaż wykorzystano wówczas ponad 2 mln m3 urobku.

W tym roku, w ramach innego projektu Urzędu Morskiego w Gdyni - modernizacji toru podejściowego do Portu Gdynia, zasilono jak dotąd plażę w Babich Dołach i Mechelinkach. Natomiast w czerwcu rozpoczną się prace w Rewie - od Cypla do molo. Zakończą się one przed wakacjami. Później rozpocznie się refulacja od molo w kierunku Rezerwatu Przyrody Beka, czyli głównie na odcinku na którym aktualnie plaży nie ma.

Prace na tych plażach prowadzone są w ramach modernizacji toru podejściowego do Portu Gdynia. Obecnie do gdyńskiego portu mogą wchodzić statki o maksymalnym zanurzeniu 13 metrów i długości do 340 metrów. Po zakończeniu prac, zgodnie z projektem, do portu będą mogły wpływać statki do 400 metrów długości.

Przedsięwzięcie na torze podejściowym do gdyńskiego portu realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Wartość projektu wynosi prawie 127 mln zł. Dofinansowanie przez Unię Europejską to prawie 108 mln zł. Całość prac, związanych z modernizacją toru wodnego powinna zakończyć się do końca roku.

Przed wakacjami, w ramach wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich poszerzone zostaną jeszcze plaże w Ustce i Rowach.