Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK) w Gdańsku podpisało umowę z Ministerstwem Zdrowia na budowę Centrum Medycyny Pediatrycznej. Koszt inwestycji to blisko 300 mln zł.

Briefing prasowy z okazji podpisania umowy odbył się w piątek w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK. Wzięli w nim udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Martyniak, ordynator Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży UCK prof. Piotr Czauderna, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski oraz pomorscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński i Jarosław Sellin.

"Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję wręczać na terenie Szpitala Klinicznego w Gdańsku symboliczny czek na kwotę 298 mln zł na budowę Centrum Medycyny Pediatrycznej (…). Z nieukrywaną radością chciałbym poinformować, że w dniu dzisiejszym wchodzimy w kolejny etap tego procesu, gdyż przed momentem została podpisana umowa na realizację tego zadania, więc od dnia dzisiejszego można powiedzieć, że ten projekt ma charakter namacalny" - mówił wiceminister Marcin Martyniak.

Jak podkreślił, nie byłoby takich możliwości finansowych, gdyby nie zrównoważona polityka rozwoju prowadzona przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego.

"Ten dzień jest pewnego rodzaju symbolem wiarygodności i dotrzymywania słowa przez Ministerstwo Zdrowia, przez rząd, przez kancelarię prezydenta Andrzeja Dudy, gdyż Fundusz Medyczny jest jego inicjatywą. Te środki będą przeznaczone na stworzenie nowego budynku, w ramach którego zostaną przeniesione nie tylko aktualnie funkcjonujące, porozbijane po różnych budynkach tutejszego kompleksu kliniki pediatryczne, ale także zostaną utworzone trzy nowe komórki. Pacjenci i szpital uzyskają wówczas efekt synergii" - wskazał wiceminister Martyniak.

"Ten projekt i kolejna umowa podpisana w ostatnim czasie z Funduszu Medycznego, z zakresu wsparcia pediatrycznego, czyli wsparcia najmłodszych pacjentów, jest budowaniem bezpiecznej przyszłości Polaków, w zrozumieniu potrzeb pacjentów, w dialogu ze środowiskiem i w ramach racjonalnego gospodarowania środkami" - dodał.

Ordynator Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży UCK prof. Piotr Czauderna zaznaczył, że jest to bardzo potrzebna inwestycja.

"Takiego ośrodka nie ma na całej północy Polski. Współczesna medycyna, leczenie pacjentów onkologicznych, leczenie pacjentów z chorobami rzadkimi, z wadami wrodzonymi, wymaga zgromadzenia różnych specjalistów pod jednym dachem. Dzięki Funduszowi Medycznemu, który powstał z inicjatywy pana prezydenta, dzięki dobrej współpracy z Ministerstwa Zdrowia udało się to zrealizować" - powiedział.

"To jest niezwykle ważne aby kształcić przyszłe kadry medyczne w placówkach bardzo nowoczesnych, z dostępem do najnowocześniejszego sprzętu i do kompetentnej kadry nauczycielskiej. To jest też miejsce, gdzie są prowadzone badania, gdzie rozwijamy wiedzę medyczną, która później jest wdrażana wprost do praktyki. Tak więc ta inwestycja, za którą bardzo dziękuję, będzie niezwykle ważna dla pacjentów, dla studentów oraz dla rozwoju polskiej medycyny i nauki" - stwierdził rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała.

Centrum Medycyny Pediatrycznej będzie miało za zadanie m.in. częściowo zintegrować dotychczasową, rozproszoną bazę kliniczną oraz poszerzyć możliwości związane z medycyną dziecięcą - zarówno diagnostyką, jak i leczeniem. W budynku CMP znajdą się, m.in. Oddział Obserwacyjny, Oddział Dzienny Pediatryczny, Oddział Dzienny Rehabilitacji Pediatrycznej, Pracownia Endoskopii czy też Klinika Reumatologii i Immunologii Dziecięcej.

Ponadto będzie ono dysponowało najnowocześniejszą aparaturą medyczną, wśród której znajdą się m.in.: TK, MRI, RTG, angiograf, tory wizyjne na blokach operacyjnych, stoły operacyjne z funkcją wymiennych blatów, mobilne aparaty RTG, respiratory, defibrylatory, aparaty do znieczulenia, kardiomonitory i endoskopy.

Wartość inwestycji szacowana jest na około 300 mln złotych. Ponad 298 mln złotych pochodzi z budżetu państwa, a 1,4 mln złotych stanowią środki własne.