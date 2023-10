Sąd Konkursowy wyłonił zwycięską pracę na opracowanie Muzeum Westerplatte i Wojny - 1939 - oddziału Muzeum II Wojny Światowej. Zwyciężyła koncepcja trzech współpracujących ze sobą pracowni z Łodzi. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do 2027 roku.

fot.: Sirichai/Adobe Stock/PTWP

We wtorek w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłoszono wyniki "Dwuetapowego realizacyjnego Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte".

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 na półwyspie Westerplatte w Gdańsku.

Zwyciężyła praca trzech współpracujących ze sobą pracowni z Łodzi: Muro Architekci, Lachman Pabich Architekci i Pracownia Architektoniczna "Projektownia".

Jak podała przewodnicząca Sądu Konkursowego prof. Lucyna Nyka z Politechniki Gdańskiej, zwycięska praca "najlepiej realizuje przyjęte założenia dotyczące kształtowania koncepcji Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku".

"Na uwagę zasługuje wysoki poziom kompozycji przestrzennych i krajobrazowych układu komunikacyjnego. W udany sposób przedstawiona została koncepcja upowszechniania wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte, zapewniająca równocześnie ochronę, utrzymanie i rewaloryzację obiektów architektury militarnej znajdującej się na tym terenie" - podała przewodnicząca.

Podkreśliła, że zwycięska praca projektowa "uczytelnia relikty historyczne budowli". Zaznaczyła, że praca charakteryzuje się wysokiej jakości rozwiązaniami architektonicznymi".

Zdaniem prof. Nyki, "powściągliwa forma (pracy projektowej - PAP) buduje nastrój miejsca". Wskazała również, że skład sędziowski "za niezwykle cenne uznał ujęcie wejścia do głównego obiektu muzeum w formę szczeliny, która stanowi symboliczny walor zagłębienia w przeszłość".

W uzasadnieniu Sąd Konkursowy wskazał również, że w nagrodzonym projekcie "w znakomity sposób rozwiązano kwestie funkcjonalno-użytkowe. Zapewniono łatwy i bezpieczny dostęp do miejsca organizacji imprez masowych; przestrzeń ekspozycyjna pozwala na elastyczne kształtowanie wystaw; klarownie oddzielono przestrzenie dostępne dla zwiedzających od przestrzeni biurowych".

Sąd Konkursowy, w którym zasiadało 15 osób, w tym architekci, muzealnicy, konserwator zabytków i rzeźbiarz, wyróżnił również dwie prace. Drugie miejsce przyznał pracowni z Wrocławia - Heinle, Wischer und Partner Architekci. Trzecie miejsce zajęła pracownia z Gliwic - Visio Architects and Consultants Institute For Sustainable Buildings ISB Rafał Schurma.

Sąd Konkursowy wybierając prace kierował się m.in. jakością ideowo-artystyczną oddającą charakter dziedzictwa i znaczenia Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz odpowiadającą jej atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu; funkcjonalność użytkową całego układu przestrzennego placówki; trafność wpisania proponowanych rozwiązań w kontekst otoczenia i koncepcję ideową całego założenia przestrzennego; czy realnością i optymalizacją ekonomiczną rozwiązania przestrzeni i programu pod kątem zachowania budżetu inwestycji.

Obecny na ogłoszeniu wyników wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podkreślił, że w ramach przyszłych prac najbardziej skomplikowanym elementem będzie budowa nowego budynku, który będzie zlokalizowany na terenie pomiędzy kopcem z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża i napisem "Nigdy Więcej Wojny". Według założeń ma tam powstać budynek muzealny o powierzchni użytkownej ok. 7,5 tys. mkw., w którym na wystawę przewidziana jest powierzchnia ok. 3 tys. mkw.

Sellin podał, że w ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę zapewniającą finansowanie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 na kolejne pięć lat. "Program daje gwarancję finansowania na kwotę 304,5 mln złotych na lata 2023-2027" - mówił wiceminister.

Zaznaczył, że w ramach tych środków, poza budową nowego budynku, będzie można zadbać o istniejące już zabytki bądź odtworzyć zniszczone.

"Możemy spokojnie działać i realizować plan. Mam nadzieję, że w 2027 wszystko albo prawie wszystko zostanie zrealizowane" - dodał wiceminister Sellin.

Przypomniał również, że na terenie półwyspu Westerplatte były prowadzone badania archeologiczne. "Przez dziewięć zrealizowanych sezonów badań wykopaliskowych, archeologom udało się wydobyć ponad 60 tys. artefaktów. Warto nadmienić, że z tej liczby ponad 20 tys. to przedmioty szczególnie cenne pod kątem wystawienniczym" - tłumaczył.

Dodał, że w ramach prac odkryto szczątki poległych westerplatczyków, a w ubiegłym roku przeprowadzono ogólnopaństwowy pochówek na wybudowanym na półwyspie Westerplatte Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego.

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. Grzegorz Berendt ogłosił, że poza wyłonieniem najlepszej pracy konkursowej, we wtorek podpisał umowę na realizację robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej na płw. Westerplatte".

Wyjaśnił, że w ramach umowy wykonawca zbuduje parking z miejscami parkingowymi dla aut osobowych i autokarów oraz budynek obsługi ruchu turystycznego zlokalizowanego tuż przed Polem Bitwy na Westerplatte.

"To będzie kompletnie nowa jakość na półwyspie Westerplatte. Pół miliona gości odwiedzających to miejsce, ważne dla naszego społeczeństwa i zagranicznych gości, którzy do tej pory spotyka się z pewną prowizorką - mówił.

Zapewnił, że za 14 miesięcy parking i biuro obsługi ruchu turystycznego zostaną oddane do użytkowania.

Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku ma rozpocząć się w 2025 roku i potrwać dwa lata.

Pod koniec stycznia br. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło "Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte".

W czerwcu Sąd Konkursowy, któremu przewodniczyła prof. Lucyna Nyka, wyłonił 5 opracowań studialnych kwalifikujących się do drugiego etapu konkursu. Ich autorzy zostali zaproszeni do złożenia prac, które uszczegółowiły wcześniej zaproponowane rozwiązania.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne o łącznej kwocie 240 tys. złotych. Zwycięzca dodatkowo otrzyma możliwość opracowania pełnej dokumentacji projektowej dla zaproponowanych przez siebie założeń koncepcyjnych.