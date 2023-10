We wtorek w Gdańskiej Stoczni "Remontowa" im. J. Piłsudskiego zwodowano kadłub pierwszego promu typu Ro-Pax (numer budowy 101) dla spółki Polskie Promy. Jednostka, która ma być przekazana w 2025 r. eksploatowana będzie przez Unity Line, należącą do Polskiej Żeglugi Morskiej.

fot.: Ivan Kulikov/Adobe Stock/PTWP

Dyrektor ds. Komunikacji Remontowa Holding SA Grzegorz Landowski poinformował PAP, że to jeden z trzech promów Ro-Pax (o zwiększonej linii ładunkowej dla pojazdów kołowych), budowanych przez tę stocznię w ramach kontraktu podpisanego 26 listopada 2021 r. Dwa promy będą pływać w barwach Unity Line, spółki zależnej PŻM, a jeden będzie użytkowany przez Polską Żeglugę Bałtycką (Polferries). Częścią umowy jest list intencyjny, zawierający opcję budowy czwartego promu.

Proces wodowania odbył się poprzez zanurzenie doku, w którym kadłub promu był scalany, do momentu osiągnięcia pływalności. Następnie - w asyście holowników - został on wyprowadzony z doku i zacumował przy nabrzeżu.

Jak podaje spółka, budowa kadłuba w stoczni trwała 10 miesięcy. Został on scalony z sześciu tzw. bloków, zbudowanych zarówno w stoczni jak i firmach kooperujących. Waży 11 tysięcy ton i jest już wyposażony m.in. w silniki, zbiorniki kriogeniczne na LNG, pędniki, wciągarki kotwiczne i cumownicze, a także wiele systemów ogólnookrętowych. W kolejnych miesiącach realizowane będzie dalsze wyposażanie, między innymi w nadbudówkę, aż do odbycia programu prób morskich gotowego promu i jego przekazania, co ma nastąpić w 2025 roku.

Gdańska Stocznia Remontowa, to największa spółka i jedna z ponad 20, należących do polskiej prywatnej grupy kapitałowej Remontowa Holding S.A. Jej twórcą jest zmarły w roku 2020 Piotr Soyka, w latach 1989 - 2008 dyrektor naczelny i prezes tej Stoczni, a potem prezes grupy kapitałowej Remontowa Holding.

"Prezes Soyka marzył, żebyśmy budowali okręty i promy. Dziś to marzenie spełnia się na naszych oczach. Budujemy całą serię okrętów, ale takich promów jak ten, wcześniej nie budowaliśmy. Promu tak dużego, skomplikowanego i nowoczesnego. Podjęliśmy się wyzwania, któremu nie sprostały inne stocznie. Ostatni raz jednostki tego typu powstawały w Polsce ponad 30 lat temu. Nawet poza granicami Polski, stocznie w Europie, które budują takie promy, można dziś policzyć na palcach jednej ręki. Wśród nich jest Remontowa" - mówił podczas uroczystości cytowany w komunikacie przesłanym PAP prezes zarządu Remontowa Holding S.A. Adam Ruszkowski.

Jak podaje spółka, budowane promy to jedne z najnowocześniejszych, niskoemisyjnych jednostek Ro-Pax na Bałtyku. Każda napędzana jest czterema silnikami na skroplony gaz ziemny (LNG) ze wspomaganiem bateryjnym w układzie hybrydowym, dzięki temu będą emitować o 25 proc. mniej CO2. Zamiast konwencjonalnego wału i śrub napędowych, prom jest wyposażony w dwa obrotowe tzw. pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, dzięki czemu promy będą mogły manewrować w portach bez asysty holowników.

"Na tym etapie koniec wieńczy dzieło i rozpoczyna kolejny etap realizacji tego niezwykłego projektu, który rozpoczął się wiele lat temu wielogodzinnymi rozmowami z Prezesem Piotrem Soyką. Już wtedy przynosiły one pierwszy obraz promu" - wskazał cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"Ta inwestycja jest odpowiedzią dla wszystkich, którzy nie wierzyli w realizację tego zadania. My uwierzyliśmy. Nie było łatwo, nie ustrzegliśmy się błędów. Dzisiaj ten proces jest kontynuowany. Rozpoczęła się w polskich stoczniach budowa wielkich statków, odbudowa przemysłu stoczniowego. Wszystkie stocznie wschodniego wybrzeża potrzebują dzisiaj ogromnej ilości rąk do pracy. To dobry wskaźnik" - podkreślił wiceminister.

Jak podaje spółka, każdy z budowanych promów będzie miał 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Długość linii ładunkowej to 4100 m, a prędkość max. wyniesie 19 węzłów. Promem będzie mogło podróżować 400 pasażerów i 50 załogantów.

Cięcie blach dla pierwszego promu, którego kadłub został we wtorek zwodowany, rozpoczęło się 24 października 2022 r., a dla kolejnej jednostki - 28 marca 2023 r.