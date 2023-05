Budowa głównej części południowej obwodnicy Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 jest zaawansowana w 30 proc. – podał w środę katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kontrakt realizacyjny ma wartość blisko 415 mln zł, droga ma powstać do końca lipca 2024 r.

Powstające południowe obejście Zawiercia (i Poręby) o długości 24,3 km ma być nowym dwujezdniowym odcinkiem DK78, łączącym się ze zbudowaną w poprzednich latach dwujezdniową obwodnicą Siewierza.

Projekt i budowę dłuższego, zachodniego odcinka tej inwestycji - o długości 16,7 km, wraz m.in. z węzłem Kuźnica - GDDKiA zamówiła w grudniu 2019 r. Wartą 414,7 mln zł brutto umowę zawarto z konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Umowny termin realizacji przewidziano pierwotnie na 37 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych.

W środę GDDKiA przypomniała, że po trzech latach od zawarcia umowy, 23 grudnia 2022 r., podpisała aneks, wydłużając czas na ukończenie inwestycji o 358 dni, czyli do 30 lipca 2024 r. Podpisanie aneksu było następstwem częściowego uznania roszczenia wykonawcy w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

"W maju rozpoczęto układanie nawierzchni bitumicznej, a wykonane prace umożliwiły przełożenie ruchu drogowego z DK78 na nowy odcinek na początku zadania w Siewierzu. Wykonanie rzeczowe obwodnicy Poręby i Zawiercia zbliża się już do 30 proc. Roboty mostowe osiągnęły zaawansowanie około 50 proc., a drogowe dochodzą do 20 proc. Zaawansowanie wykonania wykopów i nasypów to już prawie 50 proc." - zrelacjonowała GDDKiA.

Największe zaawansowanie prac oraz zarys kształtu przyszłego węzła drogowego są już widoczne z lotu na węźle Kromołów, na którym kończy się zakres pierwszego odcinka dwujezdniowej obwodnicy Poręby i Zawiercia. Postęp widać też przy obiektach służących zapewnieniu migracji zwierząt małych pod obwodnicą. Łącznie na budowanej obwodnicy zostanie wykonanych 27 przepustów ekologicznych i zostanie wykonanych osiem zbiorników zastępczych dla płazów.

W czerwcu br. zostanie wykonany tymczasowy by-pass na drodze wojewódzkiej nr 796 (węzeł Kuźnica), który umożliwi rozpoczęcie kolejnego etapu robót na budowanym tam wiadukcie drogowym. W kolejnych miesiącach kontynuowana będzie budowa nasypów w obrębie węzłów Kuźnica i Kromołów, a także realizacja podpór i ustrojów nośnych kolejnych obiektów inżynierskich.

W sierpniu ub. roku GDDKiA podała, że inwestycja związana z budową głównej części południowej obwodnicy Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 otrzymała unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w wysokości ok. 215,8 mln zł.

W styczniu 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla krótszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia (ponad 7,6 km między zawierciańskimi dzielnicami Kromołów i Żerkowice). Projekt budowlany został ukończony w październiku 2021 r. Zadanie to ma być realizowane w formule tradycyjnej w latach 2023-2025.

Na docelowym wschodnim końcu południowa obwodnica Zawiercia ma przejść bezpośrednio w jednojezdniowe obwodnice miejscowości Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny i Goleniowy - również wzdłuż drogi krajowej nr 78. Pod koniec 2020 r. katowicki oddział GDDKiA podpisał umowy z wykonawcami ich dokumentacji projektowych - realizacja przewidziana jest na lata 2023-2025 w rządowym programie budowy 100 obwodnic.

Droga krajowa nr 78 na tym odcinku prowadzi z Górnego Śląska w kierunku Kielc. Między Tarnowskimi Górami i Siewierzem przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach, a także węzła A1 i ekspresowej trasy S1 wiodącej do granicy ze Słowacją w Zwardoniu.