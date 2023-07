Przetarg na projekt i budowę 24 km odcinka Sokółka-Czarna Białostocka przyszłej S19 ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Firmy mogą składać oferty do 9 sierpnia 2023 r.

Przetargowe ogłoszenie ukaże się w środę w Dzienniku Urzędowym UE - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski.

Odcinek drogi ekspresowej Sokółka-Czarna Białostocka będzie się łączył z odcinkiem S19 od granicy z Białorusią: Kuźnica-Sokółka. Obecnie ze względu na sytuację na wschodzie, drogowe przejście graniczne w Kuźnicy jest zamknięte.

Malinowski poinformował, że prace na odcinku Kuźnica-Sokółka rozpoczęły się od wycinek, zdejmowania warstw ziemi. Prace są zaawansowane w 1,5 proc.

GDDKiA podała, że w ramach budowy 24 km odcinka od Sokółki do Czarnej Białostockiej przewiduje się budowę obwodnic: Sokółki, Czarnej Białostockiej oraz miejscowości Geniusze i Straż. "Jednocześnie, miejscowości te zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka" - podano w komunikacie.

Na trasie mają być zbudowane 22 obiekty mostowe z czego 9 będzie także przejściami dla dużych zwierząt, dwa będą prowadzić nad linią kolejową. Na odcinku Sokółka-Czarna Białostocka ma nie być Miejsc Obsługi Podróżnych.

W ramach działań środowiskowych będą zainstalowane budki lęgowe dla ptaków, czatownie dla orlika krzykliwego, budki rozrodcze dla nietoperzy, powstaną także siedliska dla owadów zapylających, nasadzenia zieleni.

Rafał Malinowski poinformował PAP, że GDDKiA ma ostateczną decyzję środowiskową na cały szerszy odcinek S19 Sokółka Północ-Dobrzyniewo (44 km; w tym na odcinek Sokółka-Czarna Białostocka), ale decyzja ta nie jest jeszcze prawomocna, bo została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Rafał Malinowski poinformował także PAP, że do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku jest ponownie złożony wniosek o decyzję środowiskową na odcinki S19 na południe od Białegostoku: Białystok Zachód - Księżyno (16,6 km), Księżyno - Białystok Południe (7,9 km drogi ekspresowej i 13,5 km odcinkiem DK65), oraz 12,7-km odcinek Białystok Południe - Ploski.

Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję środowiskową na cały odcinek Białystok Zachód-Ploski, a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił odwołanie złożone przez GDDKiA. GDDKiA rozwiązała wtedy umowy z wykonawcami na łączną sumę 1,4 mld zł. Malinowski podał, że GDDKiA uzupełniło dokumentację do nowego wniosku dostosowując ją do treści orzeczenia sądu.

GDDKiA poinformowała także, że w lipcu planuje ogłosić jeszcze dwa następne przetargi na S19: Czarna Białostocka - Białystok Północ oraz Białystok Północ-Dobrzyniewo.

"W węźle Dobrzyniewo planowane odcinki połączą się z realizowanym odcinkiem drogi S19 Krynice - Białystok Zachód. Po podpisaniu umów na ogłoszone odcinki w realizacji będzie cały przebieg drogi S19 po północnej stronie Białegostoku od granicy w Kuźnicy do węzła Białystok Zachód" - poinformowała GDDKiA.