Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła w piątek przetarg na projekt i budowę ok. 8,5-km odcinka Knyszyn-Krynice przyszłej drogi S16. Odcinek ten ma w przyszłości połączyć przyszłe trasy S16 na odcinku Knyszyn-Ełk i trasę S19.

Wicedyrektor GDDKiA w Białymstoku Szymon Wasil podczas konferencji prasowej wysłał drogą elektroniczną dokumenty przetargowe do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie ma się ukazać za kilka dni.

"Jest to de facto rozpoczęcie procedur przetargowych, które mają wyłonić wykonawcę w systemie projektuj i buduj - wykonawcę, który zaprojektuje, uzyska stosowne zezwolenia i wykona ten odcinek drogi ekspresowej S16" - wskazał rzecznik GDDKiA Rafał Malinowski. Dodał, że odcinek Knyszyn-Krynice będzie się łączyć z odcinkiem S19 Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód, co ma w przyszłości stanowić ciągłość od obecnej dk 65 do przyszłej S8 (Białystok-Augustów), z którą ma się łączyć na węźle drogowym Białystok Zachód.

Wasil poinformował, że odcinek S16 Knyszyn-Krynice będzie drogą ekspresową, dwujezdniową. Planowanych jest dziewięć obiektów inżynieryjnych, w tym trzy wiadukty drogowe, cztery przejścia dla zwierząt, dwa przepusty drogowe. Podał, że plan zakłada podpisanie umowy z wykonawcą na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 r.; zezwolenie na realizację inwestycji ma być uzyskane w pierwszym kwartale 2025 r. Prace budowlane mają ruszyć w czwartym kwartale 2025 r. i zakończyć w drugim lub trzecim kwartale 2028 r.

Przyszłe drogi ekspresowe: S16 Knyszyn-Ełk i S8 Białystok-Augustów (określona jako Knyszyn-Raczki, docelowo łącząca Białystok i Suwałki) są wpisane do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Wicedyrektor GDDKiA w Białymstoku podał, że trwają prace projektowe ws. przebiegu drogi S16 na podlaskim odcinku Knyszyn-Ełk; dalej droga biegnie w województwie warmińsko-mazurskim. Nie jest wciąż wybrany wariant przebiegu tej trasy. "Planujemy złożyć wniosek o decyzję środowiskową do połowy 2024 r. W swoich działaniach również planujemy zamknąć się w perspektywie budowy dróg do 2030 r., z perspektywą do 2033 roku" - poinformował.

S16 to droga ekspresowa, która ma przebiegać przez województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, od Knyszyna koło Białegostoku do Olsztyna. W Podlaskiem w rejonie Białegostoku ma się łączyć z S19. Trasa S19 w Podlaskiem będzie zrealizowana od granicy z Białorusią w Kuźnicy do granicy z województwem mazowieckim, a dalej biegnie na południe przez Lubelskie i Podkarpackie do granicy ze Słowacją w Barwinku. S19 to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia z północy na południe Europy.