GDDKiA realizuje 114 inwestycji dot. bezpieczeństwa na drogach

Autor: PAP

Data: 02-08-2022, 18:14

Do końca lipca powstało ponad 34 km chodników, 14 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 486 dedykowanych oświetleń przejść dla pieszych - podaje GDDKiA.

GDDKiA realizuje 114 inwestycji dot. bezpieczeństwo na drogach, fot. shutterstock

Inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje obecnie 114 inwestycji, w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) na lata 2021-2024, które mają poprawić bezpieczeństwo ruchu na drogach krajowych - poinformowała we wtorek GDDKiA.

Dodano, że zakończono 126 inwestycji w tym programie, a 400 kolejnych jest na etapie przetargu lub przygotowania. W ramach programu zrealizowanych będzie łącznie ok. 12 tys. zadań.

Jak informuje GDDKiA, do końca lipca br. w ramach PBID powstało m.in. ponad 34 km chodników, 14 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 486 dedykowanych oświetleń przejść dla pieszych. Zbudowanych zostało 25 azyli dla pieszych, 30 zatok autobusowych i 19 lewoskrętów. Na przejściach dla pieszych powstały 34 sygnalizacje świetlne oraz 48 znaków D-6 (przejście dla pieszych) na wysięgnikach.

W ramach inwestycji, które są obecnie na etapie realizacji, przetargu lub przygotowania powstaną m.in. 222 km chodników, ponad 78 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 14 km dróg rowerowych.

GDDKiA doświetli 181 skrzyżowań

GDDKiA zbuduje lub przebuduje 74 ronda, doświetli też 181 skrzyżowań. Bezpieczeństwo pieszych poprawić ma budowa 133 azyli, 346 znaków D-6 na wysięgnikach, 5077 oświetleń przejść dla pieszych oraz 524 sygnalizacje na przejściach. Powstanie również 169 zatok autobusowych oraz 69 lewoskrętów.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. PBID wskazuje rodzaje działań, które są potrzebne do wykonania, aby sieć dróg krajowych w Polsce była dostosowana technicznie i organizacyjnie do potrzeb użytkowników. Koszt wszystkich zadań z Programu to ok. 2,5 mld zł. Źródłem finansowania przebudowy dróg krajowych w ramach PBID jest Krajowy Fundusz Drogowy.