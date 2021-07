GDDKiA: We wtorek rolnicy będą blokować dk nr 12 w Łódzkiem

W związku z planowanym na najbliższy wtorek – 20 lipca - protestem rolników, należy spodziewać się utrudnień i ograniczeń w ruchu na drodze krajowej nr 12 w Srocku (Łódzkie) - poinformowała GDDKiA w Łodzi. Planującym podróż tą trasą zalecane są objazdy.

Autor: PAP

Data: 19-07-2021, 10:53

Rolnicy będą blokować dk 12; fot. shutterstock.com

"W związku z planowanym na najbliższy wtorek - 20 lipca - protestem rolników, należy spodziewać się utrudnień i ograniczeń w ruchu na DK12 w Srocku. W proteście ma wziąć udział ok. 150 ciągników i bliżej nieokreślona grupa rolników niezmotoryzowanych. Nie wiadomo jednak, kiedy protest ma się rozpocząć, jak długo ma trwać, jaki ma mieć charakter i przebieg" - przekazał PAP rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski.

Agrounia blokuje dk 12

Informację o planowanej blokadzie drogi potwierdził w mediach społecznościowych lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Zgodnie z jego zapowiedzią rolnicy na ciągnikach mają spotkać się we wtorek o godz. 8 na dk nr 12 w Srocku.

"W miarę możliwości należy w tym dniu unikać jazdy dk nr 12 przez Srock. Jadąc od Łodzi w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego można to uczynić, kierując się na budowaną autostradę A1, dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Południe i tędy wjechać do miasta. Analogicznie należy poruszać się w przeciwnym kierunku" - wyjaśnił Zalewski.

Z kolei kierowcy jadący drogą ekspresową S8 od strony Warszawy w kierunku Łodzi, także powinni dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Południe, gdzie będą mogli zawrócić i kontynuować podróż w stronę Łodzi autostradą A1.