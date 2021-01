GDDKIA: Wszystkie drogi krajowe przejezdne. Lokalnie śnieg, śnieg z deszczem i mgła

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 367 pojazdów do zimowego utrzymania.

Jak przekazała GDDKIA, warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w województwie mazowieckim, gdzie na dk 10 na odc. Drobin-Gójsk może być ślisko. Śnieg, śnieg z deszczem występuje na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Z kolei przelotny deszcz występuje na terenie województwa: śląskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego, a mżawka występuje na terenie województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Natomiast mgła występuje na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego.

Jak prognozują synoptycy, w dzień będzie zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy, w obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. Lokalnie, zwłaszcza rano, możliwe są opady marznące, powodujące gołoledź. Początkowo miejscami mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu Wschodnim o 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 6 st. C na krańcach południowo-wschodnich.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Tatrach wiatr w porywach do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Zawieje śnieżne możliwe również okresami przed południem na Pomorzu.