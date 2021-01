GDDKiA: Wszystkie drogi przejezdne. Lokalnie ślisko, opady deszczu ze śniegiem i mgły

Śliskość występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, na jezdniach dróg: dk 16 odc. Orzysz - granica woj. podlaskiego, dk 65 odc. Ełk - granica woj. podlaskiego, dk 63 odc. Orzysz - granica woj. podlaskiego oraz dk 58 odc. Ruciane-Nida - granica woj. podlaskiego.

Opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki utrudnią przejezdność na terenie województw: lubuskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego.

Na terenie podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego kierowcy muszą uważać na mgłę. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, a miejscami też deszczu. Na zachodzie i północy miejscami opady o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma opadów do 15 mm, na Pomorzu Gdańskim i Kujawach do 20 mm. Na pojezierzach pomorskich przyrost pokrywy śnieżnej o 8 do 12 cm, na Ziemi Lubuskiej o 6 do 10 cm, na północy Wielkopolski, obszarach podgórskich Dolnego Śląska i Małopolski o około 6 cm. Na północnym wschodzie przed południem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od 2 st. C., 3 st. C. na zachodzie, nad morzem oraz na północnym wschodzie, około 7 st. C. w centrum do 9 st. C., 10 st. C. miejscami na południu. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, na obszarach podgórskich w porywach do 65 km/h, na północy i zachodzie z kierunków północnych i zachodnich, na pozostałym obszarze z południowych i wschodnich. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach do 110 km/h. W górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.