Umowę na rozbudowę jednego z odcinków drogi krajowej nr 46 na wschód od Częstochowy podpisał katowicki oddział GDDKiA. Wraz z zamówioną wcześniej przebudową innego pobliskiego odcinka rozbudowanych – łącznym kosztem 104 mln zł - zostanie ok. 15 km tej drogi.

O podpisaniu w poniedziałek umowy na przebudowę DK46 między Janowem i Lgoczanką o długości 6,9 km poinformował rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Prusak. 26 czerwca br. zamówiona została natomiast budowa odcinka o długości 7,7 km Lelów-Nakło.

To dwa odcinki drogi nr 46 we wschodniej części jej przebiegu w woj. śląskim. Cała ta część, o długość ponad 49 km, to połączenie pomiędzy DK91 w Częstochowie i DK78 w kierunku woj. świętokrzyskiego w Szczekocinach.

GDDKiA prowadziła dwa osobne przetargi na rozbudowę dwóch tamtejszych odcinków DK46, przebiegających poza większymi miejscowościami. W obu postępowaniach najkorzystniejsze oferty złożyła lokalna firma Adac-Lewar z Przystajni w pow. kłobuckim: rozbudowę trasy pomiędzy Lelowem i Nakłem wyceniając na prawie 51 mln zł, a odcinka Janów-Lgoczanka na ponad 53 mln zł.

Głównym celem inwestycji finansowanej ze środków budżetowych GDDKiA jest rozbudowa istniejącej drogi krajowej dla uzyskania poprawy bezpieczeństwa, uspokojenia ruchu drogowego i podniesienia komfortu.

Droga ma zostać przebudowana, a jej konstrukcja dostosowana do nośności 11,5 ton na oś. Przebudowane mają być też: skrzyżowania z drogami poprzecznymi, zatoki autobusowe, powstać mają chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na odcinku Janów - Lgoczanka o długości 6,9 km przebudowane mają zostać dwa skrzyżowania: z drogą gminną do miejscowości Hucisko, Góry Gorzkowskie i z drogą powiatową Bystrzanowice-Mzurów-Niegowa. Wybudowanych lub przebudowanych zostanie sześć zatok autobusowych oraz dwa miejsca kontroli pojazdów.

Projekt zakłada też wyznaczenie ośmiu przejść dla pieszych - w tym dwóch z przejazdem dla rowerów i wykonanie oświetlenia drogowego. Wzdłuż tego odcinka przewidziano wykonanie chodników, ciągów pieszo-rowerowych lub dróg rowerowych o łącznej długości prawie 10 km.

Rozbudowa odcinka Lelów-Nakło o długości 7,7 km zakłada przebudowę dziewięciu skrzyżowań (jednego z nich na rondo). Wybudowanych lub przebudowanych ma tam zostać osiem zatok autobusowych oraz jedno miejsce kontroli pojazdów. Przewidziano osiem przejść dla pieszych oraz infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów o łącznej długości prawie 9 km.

Ponieważ wykonawca zgodnie z przetargowym kryterium pozacenowym zaoferował skrócenie realizacji inwestycji o miesiąc, deklarując wykonanie prac w 12 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy (bez okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca), rozbudowa odcinka Janów-Lgoczanka powinna zakończyć się w listopadzie 2024 r., a odcinka Lelów-Nakło we wrześniu 2024 r.

Inwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.